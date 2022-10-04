İzmir Karabağlar'da çocuklar örnek tesisi gezdi

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için özel bir tören gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ahmet Ragıp Üzümcü ve Cevdet Güçlüer ilkokullarında okuyan öğrenciler, Uzundere Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki merkezi sterilizasyon, klinik ve barınma alanlarını gezerek, tedavi ve bakım süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi aldılar.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çocuklara, “Yaşamı birlikte paylaştığımız tüm canlılara saygı gösterin, sahip çıkın” diye seslendi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Başkan Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler, Cevdet Güçlüer İlkokulu Müdürü Ünal Yıldırım ve okulların öğretmenleri katıldı.

Başkan Selvitopu törende yaptığı konuşmada, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını hatırlatarak, “Bizim ne kadar yaşam hakkımız varsa, hayvanların, börtü böceğin de o kadar var. Ancak insanoğlu zaman içinde bu gerçeği unuttu. Birçok hayvan ve bitki türü yok oldu. 4 Ekim tarihi, bu dünya üzerinde başkalarının da yaşam hakkı olduğunu hatırlatmak açısından çok önemli” dedi.