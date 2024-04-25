O kişilerin ehliyetinde sorun yok!
Bazı basın yayın organlarında yer alan “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı Uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek ” iddiası, manipülasyon içerdiği açıklandı
Bazı basın yayın organlarında yer alan “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.” iddiası, manipülasyon içerdiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Uyku apnesi tanısı konan kişilerin, ehliyet alamayacağı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiğinin altı çizilirken, "Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ve gündüz uyuklama hâli tespit edilen kişilerin, tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.
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