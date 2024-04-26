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ABD’li öğrenci ve akademisyenlere Mardin’den destek geldi

ABD’de bulunan üniversitelerde İsrail'in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere yapılan baskılara Mardin’de üniversite öğrencilerinden tepki geldi

EĞİTİM 26.04.2024, 14:39
ABD’li öğrenci ve akademisyenlere Mardin’den destek geldi

ABD’de bulunan üniversitelerde İsrail'in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere yapılan baskılara Mardin’de üniversite öğrencilerinden tepki geldi.    Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Artuklu Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından, ABD’de Gazze’ye destek için yürüyüş yapan öğrencilere ve akademisyenlere karşı uygulanan polis şiddetini protesto etmek ve baskılara maruz kalan öğrencilere ve akademisyenlere destek olmak için üniversite kampüsünde bir açıklama ve yürüyüş düzenlendi.

Etkinliğe yürüyüşe Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sivil toplum temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ABD başta olmak üzere dünya genelinde Gazze'deki katliamı protesto eden öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Öğrenci Toplulukları Temsilcisi öğrenciler tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.” Öğrencilerin ve akademisyenlerin katıldığı protesto yürüyüşü ardından açıklama yapan  Gazze’yi destekleyen Anti Siyonist Üniversite Öğrencilerini Selamlıyoruz! 
ABD’deki birçok üniversitede Filistin ile dayanışma eylemleri gerçekleştiriliyor. ABD genelindeki kampüslerde protesto düzenleyen öğrenciler, üniversitelerden siyonist işgalcileri destekleyen yatırımları kesmelerini istemektedir. Ayrıca siyonist üniversiteleri ve programlarıyla akademik bağların ve işbirliklerinin kesilmesi ve Gazze'de tam bir ateşkes talep edilmektedir.

Eylemler sebebiyle ABD’deki onurlu öğrenciler gözaltına alınmakta ve korkutulmaktadır. Ve ülke çapında, öğrencilerin öncülüğündeki bu protestolar, tutuklamalara ve uzaklaştırmalara rağmen giderek artmaktadır. 
Öğrenciler gür sesleriyle : "Üniversite yönetiminin korkakça tehditlerine ve bariz gözdağına boyun eğmeyi reddediyoruz. Barışçıl protestolara devam edeceğiz" demektedirler

Siyonizm, elindeki ağır silahların yanında üniversitelerde elinde bulundurduğu tehlikeli anlayış nedeniyle de dünyanın en yıkıcı zihniyeti olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir. 
Akademinin/bilimin, üniversitelerin siyonist hegemonyadan, baskıdan ve korkudan kurtulması için ABD’deki öğrencilerin duruşu anlamlıdır. 
Öğrencilerin bu duruşu binlerce akademisyeni de kenetlemiş ve Siyonist akademiye/üniversitelere karşı bir boykotu doğurmuştur. 

7 aydır devam eden bu vahşete ABD desteğini sürdürürken üniversite öğrencilerinin işgale karşı tutumu büyük bir vicdan örneğidir.
İnsani ve vicdani hasletlerle Gazze direnişini destekleyen ABD’li öğrencilerle dayanışma içinde olduğumuzu Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri olarak bildiriyoruz.

Akademinin, Akademisyenlerin ve Öğrenci olmanın Onurunu kurtardıkları için öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bizler de Gazze ve Filistin destekçisi Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri olarak ABD'li öğrenci arkadaşlarımızla gurur duyduğumuz ve onların yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandılar

ÖĞRENCİLERDEN BATI ÜNİVERSİTELERİNE ÇAĞRI  ABD'li yetkilileri öğrenci ve akademisyenlere yaptıkları baskıya ve Siyonist çetelere desteği sonlandırmaya davet ediyoruz.
 ABD ve Avrupa üniversiteleri başta olmak üzere uluslararası bütün akademik camiayı siyonist soykırımın karşısında durmaya çağırıyoruz.”

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