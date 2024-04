UEDAŞ yatırımda hız kesmiyor

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, çalışanlarının yüzde 28’inin 30 yaşın altında olduğunu söylerken, “Her yıl gençleşen bir kadromuz var. Gençlerin bu alanda istihdamı hem bölgemiz hem de enerji alanı için büyük bir kazanım. Elektrik alanında ihtisas yapan kadınların da teşviki için özel planlamalarımız var” diye konuştu.BURSA (İGFA) - UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, 1.2 milyar lirası Bursa'ya olmak üzere 2.8 milyarlık yatırım gerçekleştirdiklerini vurgularken, yıl sonuna kadar bu rakamın 3.7 milyar liraya yükseleceğini kaydetti.

Sayın Gökay Fatih Danacı, UEDAŞ 2023 yılında ne gibi yatırımlar yaptı? 2024 Yılı nasıl geçecek? Rakamsal veriler alabilir miyiz?

2023 yılında toplam 2 milyar 81 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bunun 1 milyar 219 milyon TL’si Bursa’da yapıldı. Bu da toplam yatırımlarımız içinde yüzde 59’luk bir orana tekabül ediyor. 2024 yılında da yatırımlarımızı hızla devam ediyor. Yıl sonuna kadar bölgemizde 3.7 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz.

Tüketici memnuniyetini artırmak amacıyla yapılan teknik iyileştirmelerde iletişimin önemi nedir sizce? Tüketicilerden geri dönüşler ve öneriler alıyor musunuz?

Memnuniyet oranımızı sürekli ölçen, takip eden ve gerekli geliştirilmeleri an be an uygulayan bir yapıyla memnuniyet sistemini yönetiyoruz. Tüketici memnuniyeti bizim için en önemli konuların başında geliyor. 2023 yılında asıl önceliğimiz tüm süreçlerimizin dijitalleşmesiydi. Bu kapsamda çok sayıda yenilik hayata geçirdik. Uzaktan okuma sistemleri, yatırım ve proje süreçlerinin uçtan uca dijitalleşmesi gibi bir çok yeni faaliyeti bünyemize kattık. 2024 yılı da bu kapsamda yapılan çalışmalarımızla devam ediyor. Tüketici geri dönüşlerini ise 13 farklı iletişim kanalı üzerinden 7/24 alıyor, işliyor ve çözüm uyguluyoruz. Çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız ve diğer resmi kanallarımız aracılığı ile tüketici talep, şikayet ve önerilerini bize doğrudan ulaştırabiliyor ve sorunlarına çözüm bulabiliyor. Ayrıca Kamu İletişimi de öncelikli konularımızdan. Bu kapsamda muhtarlarımız ile doğrudan iletişim kurarak mahalli idarelerin enerji ihtiyaç ve taleplerine hızlı geri dönüş gerçekleştirebiliyoruz.

Sorumluluk alanınızdaki enerji tüketimi arttı mı? Aynı zamanda (bu dönemde) elektrik enerjisi üretimi de arttı mı Türkiye’de?

Bölgemiz gelişen sanayisi ve büyüyen nüfusu ile ülkemizin gözde alanlarından biri. Bu da enerji ihtiyacında her yıl artış meydana getiriyor. Hem yatırım oranlarımız hem de enerji talebi günden güne artıyor bu kapsamda 2022 yılında UEDAŞ olarak 13.1 GWh enerji dağıtımı yapmıştık. Bu tüketiminde de aslan payı 7.7 GWh ile Bursa’nındı. Bu da yatırımla benzer şekilde yüzde 59’luk bir orana denk geliyor. Tabi OSB’ler ile bu rakam çok daha yüksek. 2023 yılında ise 13.4 GWh bölgemizde dağıtılan enerji miktarımız var. Bursa’nın payı ise 7.9 GWh. Bu rakam 2023 için yüzde 2,29’luk bir artışa tekabül ediyor. 2024 için de benzer tahminlerimiz söz konusu. Bölgemizde enerji talebindeki artışın bu yıl da sürmesini bekliyoruz.

2024 yılı yatırımlarınız nasıl başladı, UEDAŞ yıl sonuna kadar ne gibi yatırımlar yapmayı planlıyor?

En öncelikli hedefimiz yeni oluşan ve gelişen bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak. Bunun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Nisan 2024 itibariyle 29 bin 121 olan trafo sayımız da ihtiyaca göre artıyor ve kapasitesi büyüyor. Ayrıca 54 bin 633 km uzunluğundaki enerji hatlarımızın da bakımları geliştirmeleri aralıksız sürüyor. Tüm bunlara ek olarak hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları da ek enerji ihtiyacı doğuruyor bu da 2024 önceliklerimiz arasında yer alan bir diğer husus elbette. Ayrıca elektrikli araçların artması ile talebe karşılık verecek altyapı çalışmalarına da hızla sürdürüyoruz. Tabi teknolojik altyapımızın geliştirilmesi de yeni yılda yatırım planlarımızda önemli yer alan bir diğer alan.

İstihdam anlamında, kaç çalışanınız bulunuyor? Yeni yılda bu sayıyı artırmayı düşünüyor musunuz? Kadın ve genç istihdamını artırma yönünde çalışmalarınız var mı?

862 kadrolu 1772 yüklenici olmak üzere UEDAŞ adına 4 ilde görev yapan toplam 2 bin 634 çalışma arkadaşımız var. Her yıl da yeni yerleşim bölgeleri oluştukça bakım onarım ve arıza ekiplerimiz ile sayımızı artırarak kesintisiz enerji için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 28’i 30 yaş altında. Her yıl gençleşen bir kadromuz var. Gençlerin bu alanda istihdamı hem bölgemiz hem de enerji alanı için büyük bir kazanım. Biz de gençlerin ve kadınların enerji alanında görev alması için bir çok çalışma yürütüyoruz. Grubumuzun CFO’su da başta olmak üzere beyaz yakada da bir çok kadın yöneticimiz var. Şirket içi yönetici eğitim çalışmalarımız, öğrenci toplulukları ve elektrik alanında ihtisas yapan kadınların da teşviki için özel planlamalarımız var. Bu alanda desteğimiz ilk önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Sayın Danacı, gençlerin geleceği ile ilgili sosyal fayda sağlayacak projeler yapıyor musunuz?

Sosyal fayda sağlayacak projeleri UEDAŞ olarak çok önemsiyoruz. Tüm projelerimizi bu kapsamda gerçekleştiriyor, toplumsal fayda ve kalkınmanın öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Trafolar Konuşuyor, Pembe Lambalar gibi farkındalık projelerimizi de uzun yıllardır aralıksız sürdürüyoruz. Tüm bu çabalarımız sayesinde 2023 yılını 2 büyük ödül ile tamamladık. Tabi gençler için de önemli projelerimiz devam ediyor. Özellikle ilkokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizin enerji tasarrufu ve verimliliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olması, ailelerine yol gösterecek farkındalığa ulaşması için “Enerjini Geleceğe Taşı” projemizi hayata geçirdik. 4’üncü yılına giren proje yeni yılda da bölgemizde özellikle kırsal alandaki okullarda VR gözlükler ve eğlenceli oyunları ile gençlere tasarruf ve verimlilik bilinci aşılamak için devam edecek.