Dilovası’nda ağaçlar 'form'a giriyor

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattığı ağaç budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ağaçların gelişimi için çalışmalarını hızlı ve titiz bir şekilde gerçekleştiren yerel belediye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince caddeler, sokaklar ile park, mesire ve yeşil alanlarda okul bahçelerinde bulunan ağaçların budama ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmaların bütün ilçe genelinde program kapsamında devam edeceği belirten yetkililer; ağaçların düzgün bir form kazanmasının ve görselliğinin yanında gelişimlerinizde daha hızlı ilerlemesini amaçladıklarını ifade ettiler.

Çalışmalarda; budanan ağaçların görselliğine de dikkat edilerek, çevreye uygun bir şekilde budanmasına önem veriliyor.