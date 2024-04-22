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İpotekli konut satışları yüzde 49 azaldı

TÜİK Mart ayı konut verileri açıklandı 2024 yılı Mart ayında 105 394 adet konut satıldı 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen 93 902 adet dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık % 0,1 oranında düşüş yaşandı

GÜNDEM 22.04.2024, 14:03
İpotekli konut satışları yüzde 49 azaldı

TÜİK Mart ayı konut verileri açıklandı. 2024 yılı Mart ayında 105.394 adet konut satıldı. 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen 93.902 adet dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık % 0,1 oranında düşüş yaşandı.ANKARA (İGFA) - Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Kıyaslamayı Mart sonu itibatiyle yapacak olursak; 2024 yılı Mart ayı sonu itibariyle 105 bin 394 adet konutun satıldığını duyurdu.

"İki yılı kıyasladığımızda bu yıl 2023 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %0,1 oranında düşüş yaşandı" diyen Yazıcı, 2024 yılı Mart ayı sonu itibariyle 2023 yılı aynı dönemini kıyaslayacak olursak 2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık %21,4 oranında düşüş yaşandığını kaydetti.

İpotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 49,01 oranında azaldıİpotekli satışlar 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %49,01 oranında azalarak 12 bin 880 adet olarak açıklandığını annımsatan Cansel Turgut Yazıcı, "2024 yılı Mart ayında, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ,22 olarak gerçekleşti. 2024 yılı Mart sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2023 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 49,01 oranında düşüş gösterdi. 2023 yılı Mart sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2022 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 16,55 oranında düşüş göstermişti. 2024 yılı Mart ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %9,9 mertebelerinde gerçekleşti. 2023 yılı Mart ayında bu oran aynı etkilerden dolayı %20,8 seviyelerindeydi" diye konuştu.

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