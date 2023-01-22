Büyükşehir bozuk yolları konforlu hale getiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bozulan yolları program kapsamında konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Korkuteli ilçesine bağlı Akyar Mahallesi grup yolu yenileniyor.ANYTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Korkuteli ilçesinde 8 kilometrelik Akyar Mahallesi grup yolunu zamanla deforme olduğu için iş makinaları ile söküyor. Yağmur suyunun yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler, mevcut büz ağızlarını ve şarampolleri de temizliyor. İlçeye kurulan konkasörden kamyonlarla dolgu malzemesi getiren ekipler, grup yoluna sererek silindir ile sıkıştırıyor. Ekipler uzun ömürlü ve konforlu bir yol olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Böcek Talimat Verdi

Trafik olarak da çok yoğun bir bölgede bulunan, Akyar ve Gümüşlü Mahallelerinin sıklıkla kullandığı yolda yapılan çalışmalar memnuniyet yarattı. Akyar Mahalle Muhtarı Muharrem Günal, yolda yağışlar nedeniyle oyuklar meydana geldiğini belirterek Başkan Muhittin Böcek’e Korkuteli muhtarlar toplantısında durumu anlattıklarını, Başkan Böcek’in de yolun yapılması talimatını verdiğini söyledi. Muhtar Günal, çalışmalar için Başkan Böcek’e teşekkür etti.

Çalışma Memnuniyet Yarattı

Akyar sakinlerinden Memiş Günal da yolun sıkıntılı olduğunu belirterek, “Aydığımız hizmet karşısında çok memnunum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yolun her tarafı bozuktu. Yıllarca yapılmadı bugün yapılması bizi memnun ediyor” dedi.

Mustafa Kartop da yolun bozuk olması nedeniyle arabaların ön düzeninin sık sık bozulduğunu dile getirerek, “Burası günde 3-4 kez kullandığım bir yol. Allah razı olsun yapandan. Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.