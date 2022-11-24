Bursa İnegöl'de 'Türk Halk Müziği' gecesi

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Anadolu’nun güçlü sesi Mustafa Kemal Şimşek’in sahne aldığı konser düzenledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta startını verdiği kültür sanat sezonu, düzenlenen konserle devam etti.

Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ile seslendirdiği şarkı ve türkülerle geniş kitlelere ulaşan, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek’in sahne aldığı konser düzenlendi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konsere, Belediye Başkanı Alper Taban’da beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte katıldı.

İki ayrı bölümden oluşan konser, İnegöl Belediyesi THM Gençlik Korosunun sahnesiyle başladı. Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki gençler, koro ve solo olarak seslendirdikleri eserlerle salonu dolduran vatandaşlara adeta müzik ziyafeti sundu. Performanslarıyla alkış alan gençler, sahnede adeta geleceğin yıldızları olarak parladı.

MUSTAFA KEMAL ŞİMŞEK İNEGÖLLÜLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türü olarak bilinen Bozlak müziğinin güçlü temsilcisi, seslendirdiği şarkı ve türkülerle dinleyenleri mest eden Mustafa Kemal Şimşek sahneye çıktı.

Bağlaması ve güçlü sesiyle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek, 1 saat boyunca sahnede kalarak kulakların pasını sildi.