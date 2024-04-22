Tüketicinin 'güven'i Nisan'da arttı

Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 1,4 artarak 80,5 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mart ayında 79,4 iken nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.