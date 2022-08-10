Bursa'da sözleşmeli öğretmen alımına komisyon ziyareti

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Salih Altuntaş ile birlikte Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav komisyonunu ziyaret etti.BURSA (İGFA) - 2022 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav çalışmalarını yerinde inceleyen Gür ve Altuntaş, çalışmaları büyük bir titizlikle sürdüren komisyonlarda görevli İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerine de görevlerinde başarılar diledi.

Genç meslektaşlarıyla bir araya gelmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür; öğretmenliğin bir sevda mesleği olduğunun altını çizerek, "Bu kutsal mesleğe adım atacak ve bundan sonraki yılları emanet edeceğimiz genç meslektaşlarıma başarılar dilerim. Sınıfa girdiğinizde size bakan her bir çocuğumuz, onlara verdiklerinizle yetişecek ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak. Bir çocuğumuzun hayatına dokunabilmek belki de ülkemizin geleceğine dokumak anlamına geliyor. Bu nedenle mesleğe adım attığımız andan itibaren her gün kendimizi yenilemeli ve gelişim içinde olmalıyız. Bizler yerimizde sayarsak ülkemiz yerinde sayar. Daire Başkanımız Sayın Salih Altuntaş’a ve komisyon çalışmalarımızda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

2022 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavına katılacak öğretmen adaylarına başarılar dileyen MEB Daire Başkanı Salih Altuntaş da, Bursa ekibine, komisyon üyelerine ve çalışmalara ev sahipliği yapan Havva Aslanoba MTAL’nin idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavları 13 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022’de açıklanacak. Öğretmen atama tercihleri ise 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.