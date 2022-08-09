Bilecik Pazaryeri'nin yeni okullarına ilk kazma

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılacak olan 16 derslikli 2 okul için çalışmalar başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu için geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanıp yer teslimi yapılırken ihaleyi kazanan MÇS İnşaat tarafından okullar için ilk kazma vuruldu.

Okul yapılacak bölgede incelemeler yapan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İnşaat firması yetkilileri ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Altay, ilçeye 2 okul birden kazandırılmasında emeği geçen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür etti.