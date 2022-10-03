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Aydın İtfaiyesi kazada 3 yaralıyı kurtardı
Yerel 03.10.2022, 13:10
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipler araç içerisindeki yaralıları kurtararak 112 Acil Yardım ekiplerine teslim etti.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'nde meydana gelen kaza, gece yaşandı.
Seyir halindeki 35 KB 229 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan yaralıları kurtararak 112 acil yardım ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ambulanstaki ilk müdahaleler ardından hastanelere sevk edildi.
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