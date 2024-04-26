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Ekonomik kriz ortamında sürdürülebilir büyümeyi yakalamak mümkün mü?

'Önce Ekonomi' programında bugün ekonomik olarak kriz ortamlarında sürdürülebilir büyemenin nasıl yakalanacağı ve Türkiye'nin bu konuda atabileceği olası adımlar tartışılıyor

EKONOMİ 26.04.2024, 14:22
Ekonomik kriz ortamında sürdürülebilir büyümeyi yakalamak mümkün mü?

'Önce Ekonomi' programında bugün ekonomik olarak kriz ortamlarında sürdürülebilir büyemenin nasıl yakalanacağı ve Türkiye'nin bu konuda atabileceği olası adımlar tartışılıyor.Oğuzhan Osman Bilgin / NERKES DUYSUN 

BURSA (İGFA) - Gülay Soydan Pehlevan'ın moderatörlüğünde yayınlanan 'Önce Ekonomi' programının bu haftaki konuğu, Mavi Yeşil Danışmanlık Genel Koordinatörü Makbule Çetin oldu. Çetin, ekonomik krizde sürdürülebilir büyümenin nasıl yakalanacağı ve Türkiye'nin bu konuda atabileceği adımları değerlendirdi.

ÇEVRE İLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR KALKINMA MODELİ BENİMSENMELİ

Sürdürülebilir kalkınma konusunun tüm yurttaşları ilgilendiren bir başlık olduğunu ifade eden Makbule Çetin, "Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerini ihtiyaçlarını çalmadan yürütülen faaliyetler bütünü olarak sürdürülebilir kalkınmayı tanımlayabiliriz. Ekonomik gelişmenin yanı sıra çevreye de duyarlı bir bütünleşmiş gelişmeyi içerisinde barındırıyor sürdürülebilir kalkınma kavramı. Kaynakların çok hızlı tükendiği bir dünyadayız. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma kaynak kullanımı açısından önemli bir yer tutuyor." dedi.

TÜRKİYE BELİRLİ SEKTÖRLERDE HIZLI DÖNÜŞÜM PLANLIYOR

Türkiye ve Bursa'nın sürdürülebilir kalkınma anlamında hangi nokta da olduğu sorusu üzerine Makbule Çetin, " Sürdürülebilir kalkınma bir dünya meselesi ve küresel bir konu. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa bu sürece liderlik etmekte. 2019 yılında başlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye'nin de gündeminde. Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde 2021 yılında bir eylem planı yayınlandı ve ülke olarak mutabakat uyum sürecine hızlı bir şekilde girdik. Ancak bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile iklim krizi yerini enerji krizine bıraktı. Savaş nedeniyle Avrupa bütün söylemlerini geri almak zorunda kaldı. Türkiye'nin de dönüşüm sürecinde belirli sektörlere karşı özel çalışmalar yaptığını görüyoruz. Demir-çelik, alüminyum, plastik, kimyasal gübre, çimento gibi alanlarda Türkiye hızlı dönüşüm öngörüyor." dedi.

YEŞİL FİNANS ÜLKEMİZ İÇİN BİR FIRSAT

Yeşil dönüşüm konusunun finansmanının sağlanması konusunda önemine vurgu yapıldı. Konu hakkında yorumda bulunan Makbule Çetin, " Dünya Bankası desteğinde TUBİTAK ve KOSGEB finansman desteği konusunda firmalara destek olacak. Toplamda Türkiye için 450 milyon dolarlık yeşil finans kaynağı sağlandı. Bu kaynağın doğru kullanılması gerekiyor. Yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için teknolojik yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yatırımı yapmak içinde projelendirme yapmak gerekiyor. Bunu yapabilmek için Türkiye'nin ne kadar "yeşil" olduğunu ve neleri hedeflediğini ortaya net şekilde koyması gerekiyor." dedi.

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