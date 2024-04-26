Bursa’da kamuya ait caddelerden alınan otopark ücreti kaldırılacak mı?

Bursa'da bazı caddelere araç park eden vatandaşlardan belli bir saat karşılığı ücret alınıyor. Araçlardan 1 saate kadar 25 TL, 1 saati aşan her saat için 10 TL ve gün boyu park için 65 TL ücret talep ediliyor.Esmanur GÜLBAHAR/Sergen DURAK / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2015 yılında gerçekleştirilen Nilüfer Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin yol kenarlarına park eden vatandaşlardan otopark bedeli alma yetkisi olmadığını söylemişti.

Mustafa Bozbey, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bozbey, 2015 yılında Nilüfer Belediye Başkanı görevindeyken, Büyükşehir Belediyesinin caddelere park eden araçlardan ücret almasına tepki göstermişti. Şimdi ise gözler Başkan Bozbey’e çevrildi. Peki yol kenarı otopark ücreti kalkacak mı?

HALKA AİT CADDELERDEN ALINAN OTOPARK ÜCRETİ YASAL MI?

Avukatlar tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Belediye tarafından kamuya ait yollardan alınan otopark ücretleri hukuki dayanaktan yoksundur. Birikmiş olan otopark ücretine ilişkin gönderilen ödeme emirleri de yasal değildir. Borçlu, ödeme emrine itirazı icra dairesine doğrudan kendisi yapabilir.”

BURSALI VATANDAŞ BU KONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Herkes Duysun ekibi olarak sokağa çıktık ve sorduk: Sizce caddelerden alınan otopark ücretleri kaldırılmalı mı? Söz Vatandaşta…

“MUSTAFA BOZBEY’DEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Otopark ücretinin kaldırılması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Mustafa Bozbey’den bu konuda destek bekliyoruz. Nasıl zamanında meclise sunduysa aynı şekilde bir başarı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“PARK EDİYORUM AMA PARA ÖDEMİYORUM”

Bir başka vatandaş, “Bu uygulama kesinlikle kaldırılmalı. Ben de aracımı park ediyorum fakat para ödemiyorum.” dedi

“BU UYGULAMA RESMİ SOYGUNCULUKTUR”

Bu uygulamanın resmi bir soygunculuk olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Bu uygulama zaten kanuni değil, hukuki değil, bu resmi bir soygunculuktur. Vatandaşın çoğu bunu bilmiyor. Bu parayı ödemediğinde icra yolu ile tahsil edemezler. Kaldırılmalıdır, kaldırmasalar da vatandaş o parayı ödemesin.” şeklinde konuştu.

"BENCE ÜCRET ALINMALI, ZATEN DEVLETİN YOLU”

Bir başka vatandaş ise bu uygulamayı desteklediğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bence ücret almalı, zaten devletin yolu” dedi.