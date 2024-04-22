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Çocuk kulüplerinde 23 Nisan coşkusu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk kulüplerinde Çayırovalı miniklerce gerçekleştirilen gösterileri izledi Burada bir konuşma gerçekleştiren Çiftçi, “Hep birlikte çok çalışacağız, çocuklarımızı ve Çayırova’mızı yarınlara hazırlayacağız” dedi

GÜNDEM 22.04.2024, 16:00
Çocuk kulüplerinde 23 Nisan coşkusu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk kulüplerinde Çayırovalı miniklerce gerçekleştirilen gösterileri izledi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Çiftçi, “Hep birlikte çok çalışacağız, çocuklarımızı ve Çayırova’mızı yarınlara hazırlayacağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim gören Çayırovalı miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Birbirinden renkli gösterilerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlanan Çayırovalı çocuklar, kendilerini izleyen büyüklerinden büyük alkış aldı. Çayırova’nın yarınları olan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini çok önemseyen ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların hazırladığı gösterileri ilgiyle takip ederken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmasında şunlara değindi;

“CUMHURİYETİMİZİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ”

“Bu hafta Ulusal egemenliğimiz ve çocuklarımız için çok özel bir günü içeriyor. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hem çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz, kardeşçe bir aradayız. Hem bağımsızlığımız hem de özgürce demokratik bir şekilde yaşamamıza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetlerimizi ifade ediyoruz. Gazilerimizi ve şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Biz bütün dünyada savaşın yerine huzurun ve barışın tesisi için gayret ediyoruz. Büyük önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar, ilelebet yaşatacağız.

“HER ZAMAN YANLARINDA OLUYORUZ”

Cumhuriyetimizin en önemli mihenk taşı olan ve tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız ve bugün de etkinliklere başladık. Çayırova Belediyesi olarak son 5 yıldır örneği olmayan bir çalışma yapıyoruz. Bütün bilgi evlerimizde çocuklarımızı okul öncesinden alıyor, üniversiteyi kazanana kadar her zaman yanlarında oluyoruz. Onların kişisel becerilerinin gelişmesi adına, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak adına yavrularımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

“ÇAYIROVA’MIZI YARINLARA HAZIRLAYACAĞIZ”

Diğer yandan da fiziki gelişimleri için 9 farklı spor branşında çocuklarımıza destek oluyoruz. Çocuklarımızın hazırladığı güzel etkinlikleri izleyeceğiz. Yavrularımız bizim geleceğimiz, biz onları çok seviyoruz, Çayırova’mızı çok seviyoruz. Çayırova’mızı geleceğe hazırlamak için güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Bilgi evlerimizi çok önemsiyoruz. Hep birlikte çok çalışacağız, çocuklarımızı ve Çayırova’mızı yarınlara hazırlayacağız.” Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından Çayırovalı miniklerin hazırladığı gösteriler protokol ve veliler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

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