Aydın'dan Marmaris'e bir takviye ekip daha

Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki gün meydana gelen orman yangını sebebiyle harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye takviye ekip gönderdi.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde 1 arazöz 2 su tankerini yangın bölgesine gönderen Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün 4 arazöz 3 iş makinesi ve 1 öncü aracı daha Marmaris'e sevk etti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; söz konusu ekip ve araçların yola çıktığı belirtilerek, "Marmaris halkının yanındayız, geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.