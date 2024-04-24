Judo şampiyonları Ordu'dan çıktı

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları başarıya doymuyor. Sporcular Spor Toto Gençler Judo Türkiye Şampiyonası’ndan birincilik ve üçüncülük elde ederek altın ve bronz madalyanın sahibi oldu.ORDU (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Gençler Judo Türkiye Şampiyonası 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 56 ilden 863 genç sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonaya katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü sporcularından Gülsüm Ağaç Bayanlar 78 kg’da 1.lik ; Abdülmecit Gür Erkekler 100 kg’da 3.lük elde ederek ilimizi ve ülkemizi milli takımda temsil etme şansı elde etti.