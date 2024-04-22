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Trabzon'da Buray coşkusu
Türk popüler müziğinde kendine has bir kulvar yaratan Buray, Trabzon'da DK Event Organizasyonu ile binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı
MAGAZİN 22.04.2024, 12:59
Türk popüler müziğinde kendine has bir kulvar yaratan Buray, Trabzon'da DK Event Organizasyonu ile binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı.TRABZON (İGFA) - Yine konser biletleri günler öncesinden yoğun talep gören konserde Buray, temposu yüksek performansıyla izleyenleri büyüledi.
Alaz Alaz şarkısıyla finali görkemli bir şekilde yapan Buray'a Trabzonlu sevenleri dev koro halinde eşlik ettiler.
2 saate ara vermeden sahnede güçlü bir konser playlist'i sunan Buray, yeniden görüşmek üzere hoşçakalın dedikten sonra yoğun alkış ile tekrar bis yaptı.
Trabzon'lu sanatseverlere teşekkür eden Buray yeniden buluşma sözü ile konseri sonlandırdı.
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