Antalya’da kuş bakışı denetim

Antalya’da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 20.06.2022 ile 27.06.2022 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, yük ve yolcu taşımacılığı gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya’nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter–drone denetiminde 414 sürücüye trafik idari para cezası tatbik edilmiştir. Radarla hız denetimi kapsamında ise 1.590 araç denetlenmiş olup 1.590 sürücüye trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 105 araç ve 684 yolcu olmak üzere toplam 789 yol kullanıcısına eğitim verilmiştir.

Antalya’da trafik ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.