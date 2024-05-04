Nevşehir Halk Günü'ne yoğun ilgi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, göreve gelmesinin ardından yeniden başlattığı ‘Halk Günü’ uygulaması yoğun bir katılımla gerçekleşti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Başkanlık makamında misafir ettiği 7'den 70'e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözümü için sorumlu birimleri harekete geçirdi. Sorunlara çözüm üretmek adına her daim vatandaşın yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyleyen Arı, vatandaşlarla birebir yaptığı görüşmelerin, ortaya konan karşılıklı istişarelerin, yaşanan sorunların çözümüne hız kazandırdığına dikkati çekti.

Nevşehir Belediyesi’nin milletin kendi evi olduğunu ve belediyenin kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu belirten Arı, “Halk Günü buluşmalarımızda vatandaşlarımızı randevusuz bir şekilde belediyemizde misafir ediyor ve halkımızın bizlere ilettiği konular ile ilgili talimatlarımızı vererek çözülmesi için ilk adımlarımızı atıyoruz. Bizlere olan güven ve destekleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.