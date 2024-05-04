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Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na ziyaretçi akını

Kayseri’de ilk olan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası, birinci yılında 8 bin 892 aile olmak üzere toplam 26 bin 763 kişiyle rekor ziyaretçi ağırladı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Küçük dostlarla ilgili Türkiye’de yine bir ilki daha gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yaptıklarını söyledi ‘İnsan odaklı’ projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumlulukların olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlıyoruz Bu mekan hatta hayvan fobisi olanlara, hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlıyor Açılmasına tam bir yıl olmasına rağmen hemşehrilerimin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi Tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yapıyoruz Belediyelik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz Geçen yıl Yakut Mahalle’mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyorlar Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu Hz Peygamberimizin (S A V) sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de hayata geçireceğiz Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri’de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 30 kediye ev sahipleri yapıyor

YAŞAM 04.05.2024, 08:45
Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na ziyaretçi akını

Kayseri’de ilk olan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası, birinci yılında 8 bin 892 aile olmak üzere toplam 26 bin 763 kişiyle rekor ziyaretçi ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Küçük dostlarla ilgili Türkiye’de yine bir ilki daha gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yaptıklarını söyledi.

‘İnsan odaklı’ projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumlulukların olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlıyoruz. Bu mekan hatta hayvan fobisi olanlara, hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlıyor. Açılmasına tam bir yıl olmasına rağmen hemşehrilerimin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yapıyoruz. Belediyelik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz. Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Yakut Mahalle’mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyorlar. Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de hayata geçireceğiz. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri’de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 30 kediye ev sahipleri yapıyor.

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