Özel bireylerin eserleri görücüye çıktı

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerin görev aldığı Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı birbirinden güzel eserleri Magnesia AVM’de sergiledi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. MANİSA (İGFA) - Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel bireylerin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları tabloların yer aldığı sergi açılışı Magnesia AVM’de açıldı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Ayşen Oğuz, Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Ayşen Oğuz yaptığı konuşmada "Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi olarak bir çok yerde kurslar açılıyoruz. Bizim için önemli olan yerlerden bir tanesi de Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi. Yaklaşık 6 yıldır Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi kurslarımız devam etmektedir. Yunusemre Belediyesi tarafından kurslarımıza yer sağlanmaktadır. Bizlerde Yunusemre Halk Eğitim Merkezi olarak kurs açarak özel bireylere destek olmaya çalışıyoruz. Özel bireylerimizin yaptığı ürünleri sergilemeye çalışıyoruz. Sergide gördüğünüz tüm eserler özel bireylerin geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı eserler. Serginin hazırlanmasında ve kurslarda görev alan tüm personelime teşekkür ederim" dedi.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu ise " Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezimiz Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi ile ortak bir projemizdir. Burada 18 yaş üstü engelli bireylerimizin yaptığı eserleri sergilemek için AVM'deyiz. Tüm Manisalıları bekliyoruz" dedi.