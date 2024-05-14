Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 1997 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması” başvuruları başladı. Bursa ekonomisine ilişkin önemli bir referans niteliği taşıyan araştırmaya katılmak isteyen firmalar, 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar online olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Bursa 250 Büyük Firma Araştırması 2023 yılı hazırlıklarına başladı. Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması, işletmelerin 2023 yılı performanslarını ortaya koyacak. Araştırmaya katılabilme alt sınırı net satışlarda 200 milyon TL olarak belirlendi. Firmalar, başvurularını www.ilk250.org.tr uzantılı internet adresinde yer alan anket formunu, kendilerine verilen kurum numarası ve şifre ile doldurarak yapabiliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS 2024 Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2023 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını [email protected] adresine PDF olarak göndermeleri gerekiyor. Araştırma kapsamında toplanan veriler yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılırken, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar için başvurular 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BURSA EKONOMİSİNE IŞIK TUTUYOR BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO tarafından hazırlanan ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın Bursa ekonomisine yönelik yürütülen en kapsamlı saha araştırması olduğunu söyledi. İbrahim Burkay, “Bursa 250 Büyük Firma Araştırmamız, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da firmalarımızın performanslarını ayrıntılı verilerle ortaya koyacak. İhracattan istihdama, katma değerden dönem karlarına kadar çok önemli bilgiler sunacak olan araştırmamız, ekonomimizin geleceği hakkında da yol gösterici nitelikte olacak.” dedi. Katılım şartlarını sağlayan tüm firmaların başvurularını beklediklerini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “İhracat” ve “Sektör Liderleri” kategorilerinde sıralamada yer alacak firmaların ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ödüllendirileceğini de sözlerine ekledi.