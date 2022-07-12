Kocaeli'de Kore Gazisi İntepe'ye bayramlık ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tavşancıl’da hayatını sürdüren 94 yaşında ki Kore Gazisi Haydar İntepe’yi evinde ziyaret ederek hasbihal etti.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Tavşancıl’da hayatını sürdüren 94 yaşındaki Kore Gazisi Haydar İntepe’yi evinde ziyaret ederek hasbihal etti.

Eşini üç yıl önce kaybeden Gazi İntepe, hayat hikâyesini ve Kore’de ki savaş hatıralarını Başkan Büyükakın ile paylaştı. Birliktelikte kimi zaman geçmişin güzel hatıralarını kimi zaman da güzel ve zor geçen yıllarını Başkan Büyükakın ile paylaşan Gazi İntepe, ziyaret nedeniyle memnuniyetine şu şekilde dile getirdi: “Bugün buraya geldiniz ve beni ziyaret ederek şahsımı çok mutlu ettiniz. Bana değer verdiniz ve benimle sohbet ettiniz. Tahir Bey, size çok teşekkür ederim” dedi.

“HİÇBİR MADDİ DEĞERLE VE PAYEYLE ÖLÇÜLEMEZ”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in de katıldığı ziyarette, Kore Gazisi Haydar İntepe’nin elini öpen Başkan Büyükakın, İntepe’nin gençlik anılarını dinledikten sonra şunları söyledi: “Rabbim vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızdan razı olsun. Gazilerimize de sağlıklı bir yaşam diliyorum. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle ve payeyle ölçülemez. Çok büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak şahsım için büyük onur ve gurur kaynağıdır."

“ÇOK BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK YAŞATTI”

“Şehit ve gazilerimizin bize bıraktığı bu vatan emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde sonsuza kadar özgürce dalgalandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini de sarf eden Başkan Büyükakın, birliktelik sonrası bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: “Haydar amcamız bugün evinde ağırlayarak bizlere çok büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Onun o aziz hatıralarını dinleme şansını yakaladık. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm şehitlerimizin geride bıraktığı emanetleriyle ve gazilerimizle yakından ilgilenmeye son derece önem veriyoruz" dedi.

65 yıllık eşi Hatice İntepe'nin üç yıl önce vefat ettiğini, hayat arkadaşıyla mutlu bir yaşam sürdürdüğünü de dile getiren Gazi Haydar İntepe, eşi için yazdığı ve bestelediği şarkılardan bir tanesi de Başkan Büyükakın’a seslendirmeyi ihmal etmedi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.