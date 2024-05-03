Antalya Muratpaşalıları Hıdırellez'i teknede karşılayacak

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Hıdırellez geleneğini Akdeniz’in maviliklerinde yaşatacak. Yat Limanı’ndan teknelerle açılanlar dileklerini Akdeniz’in mavi, derin sularına bırakacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi geleneksel Hıdırellez etkinliği için ön hazırlıklarını tamamladı.

Geceden gül ağacının altına gömülen dilekler saat 05.30'da Kaleiçi Yat Limanı'ndan açılacak teknelerle Akdeniz'in maviliklerine bırakılacak.Kontenjanın sınırlı olduğu etkinliğe şu ana kadar 500’ün üzerinde başvuru yapıldı. Katılmak isteyenlerin ise 444 80 07 numaralıTurunç Masa hattı üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.