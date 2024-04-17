Hayali kadınlara nefes olmak

Türkiye Aşçılar Federasyonunca (TAFED) milli takıma seçilen Sibel Hatun, katıldığı uluslararası yarışmalardan altın madalya alarak döndü.BURSA (İGFA) - Bursa’da kardeşine yardım ederken başlayan pastacılık serüveninde kendini geliştirerek Türkiye Aşçılar Federasyonunca (TAFED) milli takıma seçilen Sibel Hatun, katıldığı uluslararası yarışmalardan altın madalya alarak döndü.

Zamanla çevresine de pasta yapmaya başladığını dile getiren Hatun, şunları belirtti: “Daha sonra bunu meslek haline dönüştürmeye karar verdim. Eğitimler alıp kendimi geliştirerek meslek haline dönüştürdüm ve bu şekilde başlamış oldum. Milli takım kaptanı hocam olur. Eğitime gitmiştim ve ondan bir telefon aldım. Milli takımda seni de görmek isteriz. dedi. Tabii beni gururlandırdı, çok mutlu oldum. Kabul ettim ve elemeleri geçtikten sonra milli takıma girdim. Şu anda milli takımdayım. Çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Yurt dışına yarışmalara gidiyoruz, fuarlar ve etkinliklerle süreç devam ediyor.” dedi.

Sibel Hatun en büyük hayalinin kendisi gibi evde üreterek kazanmaya çalışan kadınların bir çatı örgütü altında birleştirmek olduğunu belirterek; ” Pasta tasarımcısı ve eğitmeniyim. Bursa’da yaşıyorum. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Öncesinde ev hanımıydım.

Pastalar, hamur işleri yapmayı çok seviyordum ve yaptıklarım herkes tarafından beğeniliyordu. İlk önce kardeşim bu işe başladı. Ben şeker hamuru ile bu sayede tanıştım.

Pastaya da ilgim olduğu için küçük denemeler yapmak istedim. Kardeşimden ufak ufak hamurlar alıp evde kendi kendime denemeler yapmaya başladım. Önce oğluma doğum günü pastası yaptım. Sonra kızımın arkadaşına. Baktım ben bu işi sevdim ve yapabilirim. Kendimi geliştirmeye karar verdim.

Çeşitli eğitimlere katıldım ve sipariş almaya başladım. Bursa‘nın en iyi iki pastanesinde 7 yıl boyunca çalıştım. Milli Eğitimden çıraklık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerimi aldım. Bu sırada önce Yunanistan’da düzenlenen uluslararası bir yarışmada Kızılderili büst pasta ile ilk altın madalyamı aldım. Daha sonra TAFED(Türkiye Aşçılar Federasyonu) Mutfak Sanatları Milli Takım Şefi oldum

. Takım ile birlikte Almanya IKA Olimpiyatlarına katıldık. Bu olimpiyat dünyanın en zor iki yarışmasından biridir. Bu yarışmada da bir büst bir de farklı bir tasarımım ile 2 adet altın madalya aldım. Ülkemi böyle bir platformda temsil etmek inanılmaz gurur verici bir duyguydu. Hayatımın en heyecanlı anıydı.

Halen sipariş pastalar yapmaya devam ediyorum. Bu alanda verdiğim çeşitli eğitimlerim de mevcut. Ayrıca çeşitli workshop etkinlikleri de yapıyorum. Sürekli kendimi geliştirip daha da ileriye gitmek en büyük hedefim. İşimi çok seviyorum tam olarak aşkla yapıyorum diyebilirim.

Sloganım “Özel günlerinizin tatlı ortağı Sibel ve pastaları”

Çalışmalarımızı Bursa’nın değerlerini yükseltecek ve ekonomik hedeflerine ulaştırabilecek şekilde devam ettireceğim.” dedi.