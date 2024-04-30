Son Dakika

Mersin Büyükşehir, kadın ve çocukların sosyal Gelişimini destekliyor

Kadın ve çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Erdemli ilçesinde hayata geçirdiği Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde bağlama kursu vermeye başladı Daha önce atıl durumda bulunan ve Büyükşehir’le yeniden hayat bulan Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde dikiş nakış, cilt bakımı ve güzellik, halı ve kilim dokumacılığı ile el sanatlarının yanı sıra, bağlama kursundan hem kadınlar hem de çocuklar ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor

GÜNDEM 30.04.2024, 13:39
Mersin Büyükşehir, kadın ve çocukların sosyal Gelişimini destekliyor

Kadın ve çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Erdemli ilçesinde hayata geçirdiği Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde bağlama kursu vermeye başladı. Daha önce atıl durumda bulunan ve Büyükşehir’le yeniden hayat bulan Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde dikiş nakış, cilt bakımı ve güzellik, halı ve kilim dokumacılığı ile el sanatlarının yanı sıra, bağlama kursundan hem kadınlar hem de çocuklar ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.MERSİN (İGFA) - Hafta içi her gün 2 grup olarak verilen bağlama kursunda sabah 10.00- 12.00 saatleri arasında kadınlara, 14.00- 16.00 arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ders veriliyor. Kurs sayesinde kadınlar hem sosyalleşiyor, hem de yeteneklerini yeniden keşfediyor. Ayrıca kursa katılan kadınlar arasındaki dayanışma ruhu pekişirken, bir yandan da enstrüman çalma deneyimini yaşıyorlar.

“KURSİYERLER SÜREÇ İÇİNDE ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEKLER”

Halk Eğitimde görev yapan Müzik Öğretmeni Beyzanur Keleş, bağlama kursunun 40 yaş üzeri kadınlardan oluştuğunu ve şu anda devam eden 12 kursiyerleri olduğunu ifade etti. Atölyede sabahları kadınlara, öğleden sonra da ilkokul, ortaokul ve lise grubu öğrencilerine ders verdiklerini kaydeden Keleş, “Kursiyerlerimize, bağlamanın en başından başlayarak notaları öğrettik. Sabah 10’da başlayan kursumuz, öğlen 16’da bitiyor. Kursumuz hafta içi 5 gün. Bir ay önce başlayan kursumuz, 1 Temmuz’a kadar devam edecek. Yeniden talep görmesi halinde, kursumuzu tekrar açacağız” dedi.

Bağlamanın, öğrenmesi zor bir enstrüman olduğunu belirten Keleş, kursiyerlerle birlikte henüz nota ve nota değerlerini öğrenme aşamasında olduklarını da dile getirdi. Pratik yaptıkça kursiyerlerin el becerilerinin gelişeceğini ve zamanla daha iyi çalmaya başlayacaklarını aktaran Keleş, “Ben bağlamadan ziyade, kursiyerlerimizin notaları okuyabilmelerini istiyorum. Çünkü, bu onların çalış süreçlerinde daha etkili olacak. Yani okuyabildiklerini, daha iyi bir şekilde icra edecekler.  Belirli küçük eserlere geçiyoruz, ama bu eserleri şu aşamada çok donanımlı bir şekilde çalmıyoruz. Kursiyerlerin öğrendikleri tartımları, notalar ve eserler üzerinde sürdürüyoruz. 1 Temmuz’a kadar kursiyerlerimiz, çok sürükleyici bir şekilde çalamasa da, birçok eseri kendileri çalabiliyor olacaklar. O zamana kadar en az 10 eseri çalabilecekler.  Kursa devam ettikçe de çok daha iyi bir noktaya geleceklerini düşünüyorum” diye konuştu.  

“KADINLAR BU KURSTA KENDİLERİNİ MUTLU HİSSEDİYORLAR”

Bağlama kursunun kadınların sosyal hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekleyen Keleş, “Kursiyerler, buraya gelip birbirlerini tanısalar da tanımasalar da birlikte vakit geçiriyorlar. Bu da onların ilerlemesini etkiliyor. Birbirleriyle sohbet ederek sosyalleşiyorlar. Bu kursa gelen kadınlar, kendilerini mutlu hissediyorlar. Beraber aktiviteler de yapıyor ve güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“MÜZİK, İYİLEŞME SÜRECİME OLUMLU KATKI SAĞLIYOR”

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Nebiye Topal, daha önce ‘Evimiz Atölye’ projesinde oyuncak bebek kursuna katıldığını, şimdi ise bağlama kursuna geldiğini söyledi. Aynı zamanda Parkinson hastası olan Topal,  iyileşme sürecinde doktorların müziğin iyi gelebileceğini söylemesi üzerine, bağlama kursuna yazıldığını ifade etti. Daha önce sazı, tezeneyi bilmediğini ve önceden sazı kılıfına dahi koyamadığını söyleyen Topal, “Bu müzik kursu çok hoşuma gidiyor. Yaşamak için mücadele veriyorum. Evde sazı elime alıp, biraz çalıyorum ve ödevlerimi yapıyorum. Çok mutluyum. Ben 3 sene boyunca hiç gülmemiştim. Şimdi artık gülebiliyorum” sözlerine yer verdi.

“İNSAN HER YAŞTA GÜZELLİKLERİ DENEYİMLEYEBİLMELİ”

Kursiyerlerden Meryem Lale Öztürk, insanın yaşlılığında dahi bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamak için kursa geldiğini ifade ederek, “İnsanlara iyi bir örnek olmak için buradayım. Bu kurs, özellikle ev kadınları için çok faydalı.  İnsan bu kursta kendini değerli hissediyor. ‘Yaşlandık, iş bitti’ diye bir şey yok. Ben sazı bu yaşımda ilk kez elime aldım. İnsan, her yaşta güzellikleri deneyimleyebilmeli” dedi.

“ÖĞRENMENİN ASLA YAŞI VE SINIRI YOK”

Bağlama kursu verilmeye başlandığını öğrenince çok sevindiğini söyleyen kursiyerlerden Asiye Ocak ise, “Öğretmenimizi çok sevdik. Ortam çok güzel ve çok keyifli. Başta hiç yapamam diye düşünüyordum, şimdi yavaş yavaş notaları öğrendik ve çalabiliyoruz. Öğrenmenin asla yaşı ve sınırı yok. Ben, yaşanmışlıklarımdan dolayı biraz boş vermiştim. Yaşamaya yeniden ‘Merhaba dedim’” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14