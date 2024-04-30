Başkan Büyükgöz’e AK Parti’den ziyaretler 

31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde, Gebzelilerin teveccühü ve desteğiyle yeniden Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz, ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında AK Parti Kocaeli milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe kadın kolları başkan ve yönetimlerini ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde, Gebzelilerin teveccühü ve desteğiyle yeniden Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz’e, ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimiyle birlikte İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, belediye meclis üyeleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ve yeni döneme ilişkin başarı temennilerini iletti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükgöz, Gebze’yi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak proje ve hizmetleri hayata geçireceklerini dile getirdi.