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Keşanspor, Uzunköprüspor’a 3-2 yenildi

Keşanspor geçtiğimiz hafta matematiksel olarak BAL’dan düşen Uzunköprüspor’a geçtiğimiz Pazar günü Keşan Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada 3-2 mağlup oldu

SPOR 30.04.2024, 13:43
Keşanspor, Uzunköprüspor’a 3-2 yenildi

Keşanspor geçtiğimiz hafta matematiksel olarak BAL’dan düşen Uzunköprüspor’a geçtiğimiz Pazar günü Keşan Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada 3-2 mağlup oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cihan Yeşilırmak’ın forma şansı bulamadığı genç oyuncularla çıktığı karşılaşma İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Karşılaşmaya Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ile Uzunköprüspor Kulübü Başkanı Erkan Davas ile yaklaşık 1500’e yakın sporsever izledi.

Karşılaşmanın 21.dakikasında gelişen Uzunköprüspor atağında ceza sahasının sağ kanadında giren Erkan’ın ortasında Keşanspor defansı orada müdahale edemeyince top Furkan ile buluştu. Furkan Yerden düzgün bir vuruşla Uzunköprüspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Keşanspor 31.dakikasında gelişen atağında Çağrı’ya ceza sahası önünde bir faul yapıldı. Atışı kullanan Eser nefis bir vuruşla Keşanspor’u 1-1 getiren golü kaydetti.

37.dakikada Hasan’ın sağ kanattan attığı pasta yine ceza sahasının sağ kanadında Oğuzhan’ın ortasında altı pas üzerinde buluşan Burak Uzunköprüspor’u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın 42.dakikasında Erkan’ın ortasında Hasan’ı pası ile buluşan Volkan yerden düzgün sert bir vuruşla bir golü kaydetti. Maçın yardımcı hakemi Ramazan Çiftçi ofsayt posizyonu nedeniyle golü geçerli saymadı. Uzunköprüspor’un attığı golde herhangi bir ofsayt olmamasına rağmen gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Uzunköprüspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 60.dakikasında gelişen Keşanspor atağında Batuhan’a yapılan bir faulden dolayı Keşanspor serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Batuhan kullandı. Kerem’in kafa vuruşu direkten göndü topu iyi takip eden Eren Keşanspor’un golünü kaydederek durumu 2-2’ye getirdi.

76 dakikada gelişen Uzunköprüspor atağında Keşanspor’un defansının uzaklaştırdığı topla buluşan Oğuzhan yaklaşık 35 metreden nefis bir gol atarak Uzunköprüspor’u 3-2 galip duruma getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Uzunköprüspor sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Keşanspor ve Uzunköprüspor oyuncuları Keşanspor taraftarını beraberce alkışlayarak centilmence sahadan ayrıldı.

Hakemler: Bahadır İleri, Ramazan Çiftçi, Furkan Köknar

Keşanspor: Yusuf, Gökhan (Çağrı), Eser, Kerem (Zafer), Mushap (Altan), Emre Aydın, Eren, Emre Aydın, Altunay Kaldı (Batuhan), Umut (Sadullah), Ramazan

Uzunköprüspor: Seydi, Oğuzhan, Hüseyin, Beke (Abdulkadir), Gökhan, Hasan (Kadir), Yaşar, Burak (Alpaslan), Volkan, Furkan (Samet), Erkan (Civan)

Goller: Dk.21 Furkan, Dk.37 Burak, Dk.76 Oğuzhan (Uzunköprüspor), Dk.31 Eser, Dk.60 Eren (Keşanspor)

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