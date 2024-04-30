Manisa'da su indirimi yarın başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek seçim sürecinde verdiği sözü tuttu, Manisa’da mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulaması MASKİ Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi. Manisalıların sıklıkla dile getirdiği suyun pahalılığına son veren Başkan Zeyrek, indirimli su fiyat tarifesinin 1 Mayıs tarihi itibarıyla uygulanacağının müjdesini vermişti. Manisalıların heyecanla beklediği o gün geldi. 30 Nisan saat: 23.45’den 1 Mayıs saat: 06.00’a kadar sistemlerde yapılacak olan güncellemenin ardından Manisalılar artık suyun ilk 2 tonunu 1 TL’den sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli olarak kullanmaya başlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa’da indirimli su uygulaması başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, indirimli su tarifesinin kabul edildiği MASKİ Olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada; Manisa’da Türkiye’nin en pahalı suyunun kullanıldığını defalarca ifade ettiğine vurgu yaparak, halkın aile ekonomisine önemi katkı sağlayacak olan ilk 2 ton su 1 TL sözünü yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirmişti.

BAŞKAN ZEYREK VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, BEKLENEN GÜN GELDİ

30 Nisan saat: 23.45’den 1 Mayıs saat: 06.00’a kadar sistemlerde güncelleme yapılacak. Bu tarih ve saatler arasında bankaların mobil uygulamaları, maski pratikler, maski matikler, maski mobil uygulama ve online.manisasu.gov.tr üzerinden yapılacak su yükleme ve fatura ödeme işlemlerinde sistemler hizmet dışı kalacak. 1 Mayıs saat: 06.00’dan sonra ise yeni ücret tarifeleri Manisa il genelinde uygulanmaya başlayacak. Kartlı sayaç aboneleri 1 Mayıs gününden itibaren indirimli olarak su yükleme işlemlerini yapmaya başlayacak. Mekanik sayaç abonelerinin faturalarına da indirimli tarife 1 Mayıs itibariyle yansıtılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek verdiği sözü tuttu, Manisa’da mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulaması yarından itibaren il genelinde başlıyor.