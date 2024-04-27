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Akıllı şehir yönetişim uygulamalarıyla Konya’da koordinasyon artırılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir yönetişim uygulamalarını düzenlediği bir programla tanıttı 2024 yılında akıllı şehir uygulamalarının birlikte gerçekleştirileceği kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı toplantıda, akıllı şehir yönetişim uygulamalarının Konya’nın gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına önemli katkılar sunacağı ifade edildi

GÜNDEM 27.04.2024, 16:15
Akıllı şehir yönetişim uygulamalarıyla Konya’da koordinasyon artırılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir yönetişim uygulamalarını düzenlediği bir programla tanıttı. 2024 yılında akıllı şehir uygulamalarının birlikte gerçekleştirileceği kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı toplantıda, akıllı şehir yönetişim uygulamalarının Konya’nın gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir yönetişim uygulamalarının tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen etkinlikte, şehirdeki altyapı ve üst yapı çalışmalarının koordineli bir şekilde ve anlık verilerle yönetilmesini sağlayacak “Konya İzleme Merkezi Uygulaması”, şehirdeki hizmetlere ait istatistiki veri girişlerinin yapıldığı ve gerekli istatistiklerin üst yönetime sunulacağı “Datavizyon Uygulaması”, kurumlara ait herkesin erişimine açılabilecek verilerin paylaşıldığı “Konya Açık Veri Portalı” ve yapılan tüm çalışmaların paydaşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan “Akıllı Şehir Yönetişim Uygulaması” ile tüm faaliyet etkinlik, duyuru, ve projelerin paylaşıldığı, yeni tasarımı ile hizmete alınan “Akıllı Şehir Web Sayfası” tanıtıldı. 

Tüm paydaşların görüş ve önerileri alınarak  hizmete alınan uygulamaların şehirdeki hizmetlerin koordinasyonu için çok faydalı olduğu dile getirilerek,  tüm uygulamalara gerekli destek ve katılımın sağlanacağı bildirildi.

Toplantı sonunda “Akıllı Şehir Konya”nın teknolojik altyapısını güçlendirerek ve akıllı şehir projelerine yatırım yaparak daha akıllı ve yaşanabilir hale gelmesinin sağlanacağı ifade edilirken, akıllı şehir yönetişim uygulamalarının Konya’nın gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR MİRAS BIRAKMA ADINA ÇALIŞILIYOR

Akıllı şehir yönetişim uygulamaları, şehirlerin altyapı ve hizmetlerini daha etkin bir şekilde yönetmek, kaynakları verimli kullanmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştiriliyor.

Bu uygulamalar, şehir yöneticilerine gerçek zamanlı veri analizi yapma ve karar alma konusunda ve güvenlik, trafik yönetimi, enerji verimliliği, çevre koruma, afet yönetimi ve kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması gibi alanlarda önemli bir avantaj sağlıyor.
Özellikle büyük şehirlerde yoğun nüfus ve altyapı ihtiyaçları göz önüne alındığında, akıllı şehir yönetişim uygulamalarının önemi giderek artıyor. Bu uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, kentler daha sürdürülebilir, güvenli ve yaşanabilir hale gelerek gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakma hedefine daha da yaklaşması hedefleniyor.

PROJE KAPSAMINDA KURUMLAR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Etkinliğe, 2024 yılında akıllı şehir projelerinin birlikte gerçekleştirilmesi planlanan Konya Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya’daki üniversiteler, Sanayi Odası, Ticaret Odası, teknoloji geliştirme merkezleri, iletişim ve enerji hizmeti veren özel sektör kuruluşlarının akıllı şehir alanında sorumlu yöneticileri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürleri katıldı.

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