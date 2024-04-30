Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne Edirne, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya’da operasyon düzenlendi. Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı, Erenler, Akyazı,Sapanca ve Geyve ilçelerinde tespit edilen 19 şüpheli şahısların araçlarında ve adreslere aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucunda 9 kilo 100 gram Bonzai, 1 kilo 278 gram Kokain, 1 kile 915 gram Skunk, 1 adet Kaleşnikof otomatik tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek, 20 adet şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan kişiler hakkında işlemler devam ediyor.