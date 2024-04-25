Medeniyetler şehri Mardin’de 4 gündür sular akmıyor 

Mardin’in Kızıltepe ve Artuklu İlçelerinde Beyazsu İsale Hattında 4 günden beridir devam eden arıza yüzünden susuz kalan vatandaşlar canından bezdi. 20 Nisan Cumartesi gününden beri meydana gelen arıza bir türlü giderilemedi. Susuz kalan vatandaşlar ise su ihtiyacını karşılamak için 18 tonluk bir su tankerini bin 500 TL’ye almak mecburiyetinde kalıyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 20 Nisandan beri yaşanan su kesintisi yüzünden susuz kalan vatandaşlar ise yetkililere tepki gösterdi.

Mardin’in sahipsiz kaldığını belirten vatandaşlar, 7 bin yıllık geçmişi bulunan medeniyetler şehri Mardin’de 5 gündür susuz yaşıyoruz. Memleket sahipsiz kaldı. Ne milletvekilleri sahip çıkıyor nede yöneticileri. 4 gündür bir arıza giderilemiyor mu? Abdest alacak namaz kılacak su bulamıyoruz. Sabahları yüzümüzü yıkamak için çeşmelerden bidonla su taşıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz. Bir de turizm şehri diyoruz. Şehre gelen turistlerin su ihtiyacını karşılamıyoruz.

Acaba su sıkıntısının yaşandığını bizim Ankara’daki vekillerimiz biliyor mu? 4 gündüz susuz yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu şehri ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. Lütfen sesimizi duyun. ” Şeklinde tepki gösterdiler.

Bazı vatandaşlar ise yüksek fiyatlarla tankerle su alan vatandaş yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istedi.

MARSU X sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Sayın Abonemiz, İpekyolu üzeri Artuklu Yeniköy ve Kızıltepe Eymirli Mahalleleri mevkiinde Beyazsu İsale Hattında 20.04.2024 tarihinde meydana gelen arıza çalışması tamamlanmıştır. Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri başta olmak üzere hattan beslenen bölgelere su akışı 22.04.2024 tarihinde saat 23:00 itibarıyla sağlanmıştır. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.” ifadelerine yer verdi.

Ancak verilmesi beklenen su 4 gündür hala musluklardan akmadığı ifade edildi.