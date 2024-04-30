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Vali Çiçek’ten şampiyon takıma 100 bin lira ödül

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını makamında kabul etti Vali Çiçek, takımı tebrik ederken, “Bu kupa, spora daha fazla destek vermemiz anlamına geliyor” diyerek 100 bin lira ödül verdi

GÜNDEM 30.04.2024, 14:00
Vali Çiçek’ten şampiyon takıma 100 bin lira ödül

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını makamında kabul etti. Vali Çiçek, takımı tebrik ederken, “Bu kupa, spora daha fazla destek vermemiz anlamına geliyor” diyerek 100 bin lira ödül verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Valilik makamındaki ziyarete Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal ile kulüp başkanı Yunus İloğlu, yöneticiler, teknik heyet ve genç oyuncular katıldı.

“5 YIL ÖNCESİNDEN SPORCU FABRİKASI KURDUK”

Burada konuşan Başkan Yalçın, “Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 5 yıl önce sporcu fabrikası diye bir sloganla yola çıkmıştık. Şu anda 400 sporcu öğrencimiz var. Bugünlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımız amatör spor turnuvasıyla destek ve geliştirme çalışması başlatıyor. Biz bunu 5 yıl önce başlatmamızın gururunu yaşıyoruz. U11’den U18’e kadar takımlarımız faaliyetlerine devam ediyor. A takımımız da Kayserispor’dan sonra şehrimizde tek profesyonel takım olmayı sürdürüyor.” dedi.

“TALASGÜCÜ’NÜN BAŞARISI KOLAY DEĞİL”

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal da, Talasgücü’nün U14 takımının Türkiye şampiyonluğunun kolay bir şey olmadığını belirterek, “Biz bunu Talas’ta iki kez yaşadık. U18 takımı da dün Sivas’ta turu geçerek ilk 22’ye kaldı. Allah nasip ederse inşallah orada da Türkiye şampiyonluğunu bekliyoruz. Talas bu işin başı. Mustafa başkanımdan Allah razı olsun.”  diye konuştu.

“MUSTAFA BAŞKAN BEN GELMEDEN YAPMIŞ”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sözlerine takımı tebrik ederek başlarken, “Önce Talas Belediye Başkanımıza size güvendiği için teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 yıl önce geldiğimden beri sporla ilgili derdimi en iyi hayata geçiren kurumların başında Talas Belediyesi geliyor. Sporcu fabrikası kurarak zaten bu düşüncemi hayata geçirmiş.” şeklinde konuştu.

“BU ŞEHRİ ÇOK İYİ TEMSİL EDECEKSİNİZ”

Elde edilen başarının daha fazla destek anlamına geldiğine dikkat çeken Vali Çiçek şöyle konuştu: “Mutlu başkanımız da gençliğin sporla uğraşması işini bir savaş olarak görüyor ve bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Hocalarımızı da tebrik ediyorum. Sizler bizim gururumuz oldunuz. Başarının olabilirliliğini gördüğümüzde bizim de motivasyonumuz artıyor. Sizin bu kupanızın anlamı bizim spora daha çok destek vermemiz manasına geliyor. Bu kupayı gördükten sonra daha büyük destekler vermemiz lazım. Sizleri öne çıkarmalıyız. Sizin aranızdan birkaç yıl içinde iyi takımlarda oynayacak arkadaşlar çıkacaktır. Bu ilçeyi, bu ili çok iyi şekilde temsil edecektir. O günleri heyecanla bekliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Ailelerinizi de tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın tarafından Vali Çiçek’e isminin yazılı olduğu 38 numaralı Talasgücü Belediyespor forması hediye edildi.

Aksaray ve Şanlıurfa’da düzenlenen grupları geçtikten sonra Bolu’da dörtlü final oynamaya hak kazanan Talasgücü Belediyespor U14 takımı, burada da finalde İstanbul Kartalspor’u 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu olmuştu.

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