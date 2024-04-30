Keşan'da kaçak kenevir tarlası ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Keşan'ın Siğilli Köyü'nde bir operasyon düzenledi.Erdoğan Demir / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Operasyonda KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 196 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yasadışı ekim ile elde edilen kenevir bitkileri el konulurken, olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.