THF Türkiye genelinde "Kral Şakir Hentbol Akademi" temsilcilikleri veriyor
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), spor okullarında hentbol branşının aktif hale gelmesi için ülke genelinde "Kral Şakir Hentbol Akademi" temsilcilikleri veriyor THF, Kral Şakir Hentbol Akademi temsilciliklerine, 6-8 ve 9-12 yaş grupları için yıllık antrenman programı desteği de sağlıyor İlk 20 temsilcilikten isim hakkı ücreti talep edilmiyor
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), spor okullarında hentbol branşının aktif hale gelmesi için ülke genelinde "Kral Şakir Hentbol Akademi" temsilcilikleri veriyor. THF, Kral Şakir Hentbol Akademi temsilciliklerine, 6-8 ve 9-12 yaş grupları için yıllık antrenman programı desteği de sağlıyor. İlk 20 temsilcilikten isim hakkı ücreti talep edilmiyor.ANKARA (İGFA) - Kral Şakir Hentbol Akademi temsilciliği, THF İktisadi İşletmesi üzerinden başlangıç paketi satın alınması ile başlıyor. Paket içeriğinde şunlar yer alıyor:
- 2 Adet Özel Üretim Portatif Kale
- 20 Adet Özel Üretim Başlangıç Seviyesi Hentbol Topu
- 10 Adet Sıfır Numara Hentbol Topu
- 10 Adet Bir Numara Hentbol Topu
- 40 Adet Kral Şakir Hentbol Akademi Tshirt
- 20 Adet Kral Şakir Hentbol Akademi Şort
- 40 Adet Kral Şakir Hentbol Akademi Çorap
- 20 Adet Kral Şakir Hentbol Akademi Sweatshirt
Başlangıç paketi toplam ücreti ise 60.000 TL + KDV olarak belirlendi.
Kral Şakir Hentbol Akademisi lisanslı ürünleri yalnızca THF İktisadi İşletmesi'nden satın alınabilecek.
İletişim:
Telefon: 0 312 439 84 84
Mail: [email protected]
|Takımlar
|O
|P
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|93
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|34
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|34
|38
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|34
|36
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|34
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|34
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|33
|19. Pendikspor
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|30
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|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
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|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
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|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
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|32
|44
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|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
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|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
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|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
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|35
|48
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|46
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|34
|44
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|43
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|40
|15. Everton
|35
|36
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|35
|35
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|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
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|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
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|49
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|47
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|45
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|43
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|38
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|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14