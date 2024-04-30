Bursa Yıldırımspor 2. ligi hedefliyor

Spor Panorama programına bu hafta Bursa Yıldırımspor Sportif Direktörü Özkan Toprak konuk oldu.Aslı YEŞİLYURT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV'de Mehmet Ali Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Spor Panorama programına Bursa Yıldırımspor Sportif Direktörü Özkan Toprak konuk oldu.

Programda Sportif Direktör Özkan Toprak ile Mehmet Ali Ekmekçi, Yıldırımspor'un durumunu değerlendirdi.

Bursa Yıldırımspor’un oluşturmaya çalıştığı kültürü, projeyi detaylandırarak söze başlayan Sportif Direktör Özkan Toprak, “Bursa Yıldırımspor’un kültürü, başkanlarımızın misyonu ve vizyonu, daha çok akademiden, alt yapıdan gelen oyuncuları harmanlayıp üst yapıya çıkarmayı amaçlamak. Bu yol uzun soluklu, futbolu bilenlerin yapacağı bir iştir. Futbolda üst yapıyı hemen yapabilir, o üst yapıyı şampiyon da yapabilirsiniz ama alt yapı eksik olduğu zaman bunun hiçbir anlamı kalmıyor, bir faydası da olmuyor. Görüyorsunuz ki şuan futbolda bütçeler, maliyet ve giderler çok fazla. Durum böyle olduğu için bütün kulüplerin bu vizyonla ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü akademinin ve alt yapıların futbolda çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bizim misyonumuz, gençlerimizin, çocuklarımızın hayatlarına dokunmak, onlara şans vermek, onları yukarılara götürmek. Bu şekilde de hem kulübü yukarı çıkarmak hem de oyuncularımızı daha farklı yerlere götürmek.” dedi.

“HER TAKIMLA ARAMIZ İYİ”

Bursa’da kardeş kulüp olarak anıldıkları Arabayatağıspor ve diğer Bursa takımlarıyla birlik içinde olduklarını, hemen hemen her takımla iletişim halinde olduklarını belirten Toprak, “Arabayatağıspor Kulübü başkanımızın da her zaman içinde olduğu, Bursa Yıldırımspor’un kardeş kulübü olarak lanse edilen bir kulüp. Oradan gelen bir kültür var. Oradan yetişen, milli takımlara kadar giden oyuncular var. Yıldırımspor Kulübü de 2019 yılında kurulmuş, genç dinamik, diğer alt yapı kulüplerinden de destek alan, onların oyuncularıyla ilişkileri olan, sürekli iş birliği yapan bir kulüp.” şeklinde konuştu.

“BURSA’NIN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK”

Bursa’nın potansiyelinin de çok yüksek olduğunu söyleyen Toprak, “Bursa çok büyük bir potansiyel. Çok büyük bir nüfusa sahip ve takımlarımızın hepsinin de bu potansiyelden faydalanması gerekiyor. Ne kadar çok kulübümüz bunlardan faydalanırsa, dışarıya oyuncularımızın çıkmasını o kadar engelleriz. Bu durum da hem maliyet açısından rahatlık kazandırır hem de oyuncularımızın burada daha iyi eğitim almalarını sağlarız.” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRMAK”

Gençlerin hayatlarına dokunmanın çok önemli olduğuna da değinen Özkan Toprak, konuşmasına şu şekilde devam etti.

“Genelde futbolcuların zengin ailelerden çıkmadığı aşikar. Genelde yoksul ailelerin, alt tabakadaki insanların çocuklarının yöneldiği bir yapı oluyor futbol. Bu kulüplerinin vizyonu bu yönde olduğu zaman daha değerli oluyor. Oyuncuların bu takımlara gelerek kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Zaten herkesin çok büyük bir potansiyelde futbolcu olmasına gerek yok. Burada önemli olan şey, futbol okullarının ve akademilerin, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek, spor ahlakını ve disiplinini aşılamak. Aslında en önemli amaçlarından biri bu, bu değilse bile öyle olmalı.”