Sakarya Geyve'de Başkan Yıldız 'esnaf kahvaltısı'nda

Sakarya'da Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın yaptığı çağrı ile başlatılan “Çaylar Esnaftan, Simitler Başkandan” programı hayata geçti.SAKARYA (İGFA) - Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Saim Taşpınar’ın daveti ile Geyve Sanayi Sitesinde gerçekleşen Esnaf Kahvaltısı programına 60’a yakın Sanayi esnafı katıldı.

Düzenlenen kahvaltı programında konuşan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, esnaflarla buluşabilmek adına böyle bir program düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "Esnaflarımız ile bir araya gelmek adına Çaylar Esnaftan, Simitler Başkandan sloganı ile böyle bir programa başladık. Bu buluşmalarda acil ihtiyaçları esnaflarımızla tespit edecek ve çözüme kavuşturacağız. Hem de istişare kültürünü Geyve’nin tamamına yayacağız. İlerleyen zamanlarda bu buluşmaları daha da genişletecek; Geyve’nin tüm dinamikleri ile bir araya geleceğiz" dedi.

Program hakkında açıklama yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Saim Taşpınar ise, Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'a böyle bir programı hayata geçirdiği ve Geyve esnafı ile bir araya gelerek istişareler gerçekleştirdiği için teşekkür etti.