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Süleyman Soylu: Önünde eğileceğimiz tek güç Allah'tır

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Endonezya heyeti ile yaptığı görüşmede ABD, İsrail ve Batı hegemonyası bugün bütün dünyaya bir insanlık katliamını seyrettirdiğini belirterek, "Dünyada mazlum insanlara, Müslümanlara 'Efendiniz biziz' demektedirler Bizim tek efendimiz var, Hazreti Muhammed Bir tek önünde eğileceğimiz güç var, o da Allah'tır" dedi

DÜNYA 30.04.2024, 15:03
Süleyman Soylu: Önünde eğileceğimiz tek güç Allah'tır

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Endonezya heyeti ile yaptığı görüşmede ABD, İsrail ve Batı hegemonyası bugün bütün dünyaya bir insanlık katliamını seyrettirdiğini belirterek, "Dünyada mazlum insanlara, Müslümanlara 'Efendiniz biziz' demektedirler. Bizim tek efendimiz var, Hazreti Muhammed. Bir tek önünde eğileceğimiz güç var, o da Allah'tır" dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Endonezya Parlamentosu Denizcilik İşleri Özel Komitesi Başkanı drh. H. Slamet başkanlığındaki heyetle görüştü.

Endonezya'da yaşanan deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Başkan Soylu, Endonezya'da Şubat ayında tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin de hayırlı olmasını diledi. Soylu, Endonezya'nın 6 Şubat depremlerinde Türkiye'ye gösterdiği kardeşlik, kadirşinaslık, yardımseverlik için de minnettar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Endonezya ile dostluğunun ilişkilerin başladığı 16. yüzyıl ile sınırlı olmadığını dile getiren Soylu, "Bizim dostluğumuz diplomatik değil, bizim dostluğumuz kardeşliktir. Kardeşlik, diplomatik dostluktan daha güçlüdür, daha kuvvetlidir, ezeli ve ebedidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasında mutabakata varıldığını hatırlatan Soylu, ASEAN marjında Parlamenterler Arası Asamble ile de işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

"TÜM DÜNYADAKİ İNSANLAR BU İKİ DEVLETE HADDİNİ BİLDİRECEK"

ABD, İsrail ve Batı hegemonyasının bugün bütün dünyaya bir insanlık katliamını seyrettirdiğini kaydeden Soylu, "Bu katliama hepimizin boyun eğmesini istemektedirler. Dünyada mazlum insanlara, Müslümanlara 'Efendiniz biziz' demektedirler. Bizim bir tek efendimiz var, biz konuşurken de öyle söyleriz; Hazreti Muhammed. Bir tek önünde eğileceğimiz güç var, o da Allah'tır." dedi.

Hamas'ın milli bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyleyen Soylu, Hamas'ın hem ABD ve İsrail'e karşı Mescid-i Aksa'yı hem de kendi topraklarını, inançlarını, hürriyetlerini muhafaza etmeye çalıştığını kaydetti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Soylu, tüm dünyadaki insanların el birliğiyle katil olan bu iki devlete haddini bildireceğini söyledi. İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Endonezya heyetiyle istişarelerin, denizcilik alanındaki tecrübe paylaşımı programlarının parlamentolar arasındaki ilişkileri ileri bir seviyeye taşıyacağını belirtti. Soylu, iki ülke arasındaki anlaşmayla transit taşımacılık üzerinde yürütülen deniz ticaretinin büyük ivme kazandığını kaydetti.

Türkiye ve Endonezya'nın çok güçlü bağlar kurmasının önemine işaret eden Soylu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doların üzerine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Endonezya halkının Türk Hava Yollarını çok kullandığını anlatan Slamet, THY konusunda da destek vermeye hazır olduklarını, sefer sayısı artırma talebine ilişkin Cakarta dışında farklı bir uluslararası havaalanında olabileceğini belirtti.

Slamet, ülkesindeki Denizcilik Kanun Tasarısı konusunda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Görüşmede, Endonezya heyetinde Komite üyelerinin yanı sıra Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Endonezya Denizcilik Güvenlik Ajansından yetkililer de yer aldı.

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