Kaymakam Sevgili ve Başkan Kerman’dan önemli ziyaretler

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ankara’da Edirne Vali Yardımcılığı’na Sağlık Bakan Yardımcısı olan H. Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin ve İlbank Genel Müdür Yardımcısı Ferit Yüksel’i ziyaret ederek İpsala’nın yapılacak yatırımları ile ilgili kendilerinden destek istediler.

Ömer Sevgili, ziyaret ile ilgili şu açıklamayı yaptı “ İlçemiz için önemli görüşmeler sağlandı. Temel amacımız İpsala’mızdır.” dedi.