En ‘özel’ bayramı onlar kutladı
Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliği renkli görüntülere sahne oldu Mehmet ÇETİNKAYA/ a GazeteMentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, şölen havasında gerçekleştirildi Programda konuşan Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kurucusu Psikolog Hatime Sönmez Gözaydın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bursa Otizm Derneği ile çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik Gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklarımızın bu mutlu günde heyecanlarını hep birlikte yaşadık Çocuklar hep özeldir ve her çocuğumuzun bu mutlu günde bayramları doyasıya kutlaması gerekli Bu güzel günde bizimle birlikte olan ve emek veren değerli velilerimiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı
Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Mehmet ÇETİNKAYA/ a Gazete
Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, şölen havasında gerçekleştirildi. Programda konuşan Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kurucusu Psikolog Hatime Sönmez Gözaydın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bursa Otizm Derneği ile çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik.
Gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklarımızın bu mutlu günde heyecanlarını hep birlikte yaşadık. Çocuklar hep özeldir ve her çocuğumuzun bu mutlu günde bayramları doyasıya kutlaması gerekli. Bu güzel günde bizimle birlikte olan ve emek veren değerli velilerimiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|90
|2. Fenerbahçe
|33
|86
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Beşiktaş
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|51
|5. Başakşehir
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|6. Rizespor
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|48
|7. Kasımpasa
|33
|46
|8. Antalyaspor
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|45
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|10. Sivasspor
|33
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|33
|41
|12. Samsunspor
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|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|33
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|33
|33
|18. Karagümrük
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|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. Liverpool
|34
|74
|3. M.City
|32
|73
|4. Aston Villa
|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
|6. M. United
|33
|51
|7. Newcastle
|33
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Bournemouth
|34
|45
|11. Brighton
|32
|44
|12. Wolves
|34
|43
|13. Fulham
|34
|42
|14. Crystal Palace
|34
|39
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|34
|33
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
|38
|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14