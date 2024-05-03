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Temizlik takıntısı kimlerde görülür?

Klinik Psikolog Burcu Amrağ temizlik takıntısı ile ilgili bilgiler verdi

SAĞLIK 03.05.2024, 10:42
Temizlik takıntısı kimlerde görülür?

Klinik Psikolog Burcu Amrağ temizlik takıntısı ile ilgili bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Temizlik takıntısının obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olarak da bilinen bir durum olduğunu ifade eden Klinik Psikolog Burcu Amrağ, buu durumda, kişinin aşırı düşkün olduğu temizlik ve hijyenle ilgili tekrarlayan düşünceler ve ritüeller yaşadığını ve temizlik takıntısı olan kişilerin sürekli olarak mikroplardan veya kirli nesnelerden kaçınma ihtiyacı hissederler ve sıklıkla tekrar eden temizlik ritüellerine bağımlı hale geldiğini söyledi.

Temiz ve düzenli kişiliğe sahip kişiler bu durumdan memnun olduklarını belirten Amrağ, "Genel ruh halleri mutludur ve yaşamlarına herhangi bir sekte vurmaz. Ama obsesif kompulsif bozukluk belirtisi olarak temizlik yapan kişiler, bir kaygı bozukluğu yaşıyor demektir ve sürekli bir kaygı halindedirler. Hayatlarını bu takıntılar yönetir ve belirtiler giderek artış gösterir. Bu kişiler yaptıkları temizliğin yeterli olduğuna kanaat getiremezler, temizlik takıntısı hayatlarına egemen olmaya başlar ve adeta bir mesai gibi saatlerce değişik ritüeller geliştirirler.
Kişi, sürekli olarak temizlik yapma ihtiyacı hisseder ve bu durumdan uzaklaşamaz. Ev veya kişisel eşyalarını aşırı sıklıkta temizlerler, kirli veya mikroplu olduğunu düşündüğü nesnelerden uzak durur veya bu nesneleri dokunmaktan kaçınır, mantıksız veya irrasyonel olduğunu bilmesine rağmen, temizlikle ilgili düşüncelerinden kurtulamazlar" diye konuştu.

Temizlik takıntısının kişinin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilediini ifade eden Burcu Amrağ, "İşlevselliği azaltabilir ve kişinin normal aktiviteleri yapmasını engeller. Temizlik takıntısı olan kişiler, tekrar eden davranışlar veya ritüeller gerçekleştirirler. Örneğin, ellerini aşırı sıklıkta yıkama, nesneleri tekrar tekrar kontrol etme gibi davranışlar bu ritüeller arasında yer alır. Temizlik takıntısı, tedavi edilebilir bir durumdur. Kognitif davranışçı terapi (KDT) ve ilaç tedavisi, temizlik takıntısını yönetmek için etkili yaklaşımlardır. Tedavi sürecinde, kişi obsesyonlarını ve kompulsif davranışlarını anlamak ve kontrol etmek için çeşitli stratejiler öğrenir. Ayrıca, stres yönetimi teknikleri ve gevşeme egzersizleri gibi destekleyici yöntemler de kullanılır" dedi.

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