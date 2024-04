Dolandırıcılar Toncoin için Telegram kullanıcılarının hedefinde

Siber uzmanlar, dolandırıcıların kripto para birimi hızlandırıcıları ve arkadaşlık referanslarını içeren ölçeklenebilir bir plan eşliğinde dünya genelindeki Telegram kullanıcılarından Toncoin (TON) çalmaya çalıştığını tespit etti.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın dört bir yanındaki kurbanlar, kripto dolandırıcıları tarafından hedef alınıyor. Saldırının arkasındaki kişiler, bu kez durumdan şüphelenmeyen Telegram kullanıcılarını cezbeden bir plan eşliğinde hareket ediyor.

Bunun için hedeflenen kişilere, kontak listelerindeki birinden “özel bir kazanç programına” katılmalarını tavsiye eden bir bağlantı gönderiliyor. Dolandırıcılar, seçtikleri kurbanlardan kripto para depolamak için tasarlandığı iddia edilen ve resmi olmayan bir Telegram botuna katılmalarını, bunu da yasal cüzdanlarına bağlamalarını isteyerek işe başlıyor.

Aynı zamanda dolandırıcılar potansiyel kurbanlarına resmi Telegram botu, P2P piyasaları veya kripto para borsaları gibi meşru kanallar aracılığıyla Toncoin satın almalarını söyleyerek onları sahte bir güvenlik duygusuna sürüklüyor.

Daha sonra, kurbana ayrı bir bot kullanarak sözde hızlandırıcılar satın alması söyleniyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları kazanmaya başlamak için bu işlemi tamamlamaları gerektiği konusunda ikna ediyor. Satın alma işleminden sonra ise kullanıcı kripto parasını geri dönülemez bir şekilde kaybediyor. Dolandırıcılar tarafından “bisiklet”, “araba”, “tren”, “uçak” veya “roket” olarak etiketlenen “hızlandırıcıların” maliyetleri, potansiyel kurban tarafından seçilen tarifeye bağlı olarak 5 ila 500 Toncoin arasında değişiyor.

Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Svistunova, “Hızlandırıcılar, dolandırıcılar tarafından kullanıcıların token kazanmalarını sağlayan araçlar olarak tanıtılıyor. Bu, çevrimiçi oyunlardaki destekleyicilere benziyor. Kullanıcı bir tane satın alarak ek avantajlar elde edeceğini düşünüyor. Failler, kurbanın para kazanmaya başlayabilmesi için en az beş kişinin yönlendirme bağlantısı üzerinden özel gruba katılması gerektiğini söylüyorlar. Hatta kurbanların davet ettikleri her bir kişiyi arayarak tüm detayları sözlü olarak açıklamalarını öneriyorlar. Mağdura davet ettiği her arkadaş için ödeme yapılacağını ve yönlendirmelerle satın alınan her hızlandırıcı için ayrıca komisyon ödeneceği telkin ediliyor" diye konuştu.

Kaspersky uzmanları, kullanıcılara arkadaşlarından veya yakın tanıdıklarından gelse bile kolay yoldan ve hızla zenginlik vaat eden tekliflere karşı dikkatli olmalarını önerdi.

Siber uzmanlar ayrıca şu güvenlik önlemlerine de uyulmasını tavsiye etti:

Bilinmeyen veya şüpheli cüzdanlara kripto para aktarmayın. Kripto varlıklarınız için, kripto cüzdanınızı dolandırıcılara, madencilere ve diğer tehditlere karşı koruyan Kaspersky Premium gibi kapsamlı bir koruma kullanın. Bu güvenlik çözümü şüpheli web sitelerini ziyaret ettiğinizde sizi uyarır. En son dolandırıcılık yöntemleri hakkında güncel kalmak için Kaspersky gönderilerini okuyarak kendinizi eğitin ve gerekirse en yakınlarınızı, özellikle de henüz dijital okuryazarlığı yeterli olmayanları bilgilendirin.