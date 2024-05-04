Mehmet Özcan, GÜNEKAB meclis başkanlığına seçildi

GÜNEKAB Meclisi'nin dün gerçekleşen toplantısında başkanlığına Mehmet Özcan seçildi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜBNEKAAB) Meclisi dün gerçekleştirildi.

Dün saat 14.00' da Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda olağan olarak toplanan meclis gündemdeki şu maddeleri görüşerek karara bağladı.

Açılış ve yoklamanın ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile toplantı başladı.

Tüm oylamalar gizli oyla yapıldı.

Birlik toplantısı en yaşlı üye Mehmet Özcan’ın başkanlığında ve en genç üyeler Işıl Irmak Erel ve Mertcan Özkaya’nın birlik katip üyelikleri ile gerçekleştirildi. Daha sonra göreve gelen üyelerin değişmesi ile toplantı devam etti.

2.madde de Birlik Başkanlığına iki yılık süre ile Keşen Belediye Başkanı Mehmet Özcan seçildi.

3.madde de Birlik Meclisi 1.Başkan Vekilliği’ne Hüseyin Yavaş, 2. Başkan Vekilliğine de Tamer Kıral iki yıllığına seçildi.

4.Madde de Birlik Katip Üyeliklerine asil üye olarak Işıl Irmak Erel ile Mertcan Özkaya, yedek üyeliklere de Figen kanar Kayseri ve Mehmet Güneş Yılmaz iki yıllık süre ile seçildi.

5.madde de Birlik Encümen Üyeliklerine, Özkan Günenç, Tamer Kıral, Ahmet Köprü ve Vedat Koyuncu bir yıllığına seçildi.

6.madde de Birlik Plan ve Bütçe Komisyonuna Rasim Ergene, İsmail Büyükvarlık, ve Hüseyin Yavaş bir yıllık süre ile seçildi.

7.madde de Birlik Denetim Komisyonu Üyeliklerine İsmail Alış, Mustafa Naci Öztürk ve Olcay Aktaş bir yıllık süre ile seçildi.

8.madde de Birliğin 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelleri görüşüldü. GÜNEKAB’ın gelir hesabı 3.799.350.04 TL, gider bütçesi de 3.395.942.57 TL olarak oybirliği ile kabul edildi. Tahmini bütçe de % 81 gerçekleşti.

9.madde de Birliğin 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında Birlik Başkanı Mehmet Özcan, Meclis 1.Başkan Vekili Hüseyin Yavaş’a yerini bıraktı. Daha sonra yapılan oylama ile ESTAB’ın 2023 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından Birlik Başkanı Mehmet Özcan, yeniden toplantıya gelerek Faaliyet Raporu’nun kabul edilmesinden dolayı birlik üyelerine teşekkür etti.

10.madde de Birliğin 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporunun bilgi amaçlı meclise sunuldu.

11.madde de Birlik Başkanı’na, Birlik Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşüldü. Oturum başına birlik başkanı’na 3.804 TL, birlik meclis üyelerine 1.522 ve encümen üyelerine de 1.141 TL huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12.madde de ESTAB’da görev yapan Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapması ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalanması için Birlik Başkanına 4688 sayılı kanun uyarınca yetki verilmesi konusunda birlik başkanı Mehmet Özcan’a yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

13.maddesinde yer alan Kurumumuzda Çalışan Memur ve İşçilerin Toplu Sözleşme İmzalama Yetkisinin Birlik Başkanı Mehmet Özcan verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

14.maddeden önce Birlik Müdürü Serbay Aksu tarafından meclise proje ile ilgili bilgi verildi.

Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları İçin Sınır Ötesi İşbirliği: Go2 Recycling Adlı ve BSB00027 Referans Numaralı Projenin Uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan tüm belgelerin İmzalanması için birlik başkanı değişmesi nedeni ile birlik başkanı Mehmet Özcan’a oybirliği ile yetki verildi.

Toplantının 15.maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümünde de GÜNEKAB’ın bundan böyle daha iyi hizmetler edeceğini belirten GÜNEKAB Başkanı Mehmet Özcan toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür etti.