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Cem Bölükbaşı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda ikinci yarışına çıkacak

Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda ikinci yarışına çıkacak Fransa’daki Paul Ricard Yarış pistinde yapılacak 4 saatlik yarış, 5 Mayıs Pazar günü saat 12 30’da başlayacak

SPOR 04.05.2024, 15:14
Cem Bölükbaşı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda ikinci yarışına çıkacak

Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda ikinci yarışına çıkacak. Fransa’daki Paul Ricard Yarış pistinde yapılacak 4 saatlik yarış, 5 Mayıs Pazar günü saat 12.30’da başlayacak.

FRANSA (İGFA) - Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, yeni sezonda 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele edecek.

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla yarışacak Cem Bölükbaşı’nın ilk yarış hafta sonu, İspanya’nın ünlü Barcelona-Catalunya Yarış pistinde gerçekleşti.  Toplamda 55 tur piste çıkan Cem Bölükbaşı, 1 saat 27 dakika araba sürdü. Cem Bölükbaşı’nın en iyi tur derecesi 1:32.540 oldu. Cem Bölükbaşı, pistte olduğu kısımda takımını 6. sıraya taşıdı. Bu geçişlerinde katkısıyla DKR Engineering, 8. sırada başladığı yarışı 6. sırada tamamladı.

ELMS LE CASTELLET  YARIŞI PAZAR GÜNÜ 12.30’DA BAŞLAYACAK

Toplamda 42 arabanın piste çıktığı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası Le Castellet yarışı 5 Mayıs Pazar günü, saat 12.30’da başlayacak ve European Le Mans Series YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Damalı bayrağı en önde gören pilot olmak için mücadele edecek Cem Bölükbaşı, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışıyor. 

ŞAMPİYONLAR LE MANS 24 SAAT YARIŞINA KATILACAK

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor. 6 yarışlık sezonun sonunda LMP2’nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak. 

ELMS’de her puanın çok büyük önemi bulunurken yarışlarda sadece ilk 10’da yer alan pilotlar puan alabiliyor. Bu puanlar ise sırasıyla şöyle; 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1. Bunlara ek Sıralama Turlarında Pol Pozisyonunu alan pilota da ekstra 1 puan veriliyor.

BİR SONRAKİ YARIŞ 7 TEMMUZ’DA İTALYA’DA

Toplamda 5 ülkede düzenlenecek Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nın bir sonraki etabı, 7 Temmuz tarihinde İtalya’daki Imola pistinde yapılacak. Takvimin diğer yarışları ve tarihleri ise şöyle;25 Ağustos’ta Spa-Francorchamps (Belçika), 29 Eylül’de Mugello (İtalya) ve 19 Ekim’de Portimao (Portekiz). 

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