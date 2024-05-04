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Bakan Güler Yüksekova Belediyespor sporcularıyla buluştu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınlar 2’nci Ligi’nde Şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi Şampiyonları alkışlayarak salona giren Bakan Yaşar Güler, şampiyonluk anlarına dair görüntüleri genç sporcularımızla birlikte izledi

GÜNDEM 04.05.2024, 17:10
Bakan Güler Yüksekova Belediyespor sporcularıyla buluştu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınlar 2’nci Ligi’nde Şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Şampiyonları alkışlayarak salona giren Bakan Yaşar Güler, şampiyonluk anlarına dair görüntüleri genç sporcularımızla birlikte izledi.HAKKARİ (İGFA) - Takımın Kaptanı Kübra Şen ise desteklerinden dolayı Bakan Yaşar Güler’e teşekkür ederek “Kupamız burada ve bu kupanın arkasındaki en büyük ve en güzel karakterlerden birisi sizsiniz. Bu emeğin en güzel paydaşlarından biri de sizsiniz. Şu zamana kadar yapmış olduğunuz maddi manevi bütün desteklerden dolayı bütün takım olarak size minnettarız. Hep birlikte bu başarıyı sırtlayıp daha güzel yerlere adım atacağız” dedi.

Takımın yöneticilerini ve sporcularını tebrik eden Bakan Yaşar Güler de genç sporcularımıza hitaben şunları söyledi:

HAKKARİMİZİN DEĞİŞEN VE GELİŞEN YÜZÜNÜ TEMSİL EDİYORSUNUZ

“Sizleri, Millî Savunma Bakanlığında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Lig maçlarında, birbirinden güzel goller atarak farklı galibiyetler almanızı, yakından, büyük bir heyecanla takip ettim.

Önce; aldığınız galibiyetlerle ligi lider tamamlayarak; ardından da zorlu Play-Off maçlarının sonucunda şampiyonluğa ulaşarak çok büyük bir başarıya imza attınız. Gösterdiğiniz üstün performansla hepimizin gururu oldunuz. Sizleri yürekten kutluyorum.

Bu başarı; sadece sizlerin değil, tüm Hakkârililerin ve spora ilgi duyan tüm kadınlarımızındır.

Zira Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı olarak sizler, sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir rol üstleniyor ve Hakkârimizin değişen ve gelişen yüzünü temsil ediyorsunuz. Başarılarınızla kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz.

Nitekim bölgemiz terörden temizlendikçe, sizler gibi gençlerimiz; sahip oldukları yüksek potansiyeli en iyi şekilde ortaya koyma imkânına kavuştu. Hemen her alanda elde ettiğiniz başarılarla hepimizin medarıiftiharısınız ve geleceğe dair umutlarımızı artırıyorsunuz.

SİZLERDEN YENİ BAŞARILAR BEKLİYORUZ

Başarı, kolay elde edilen bir olgu değildir. Sizler, uzun saatler süren yoğun antrenmanlar, fedakârlık, istikrarlı çalışma ve takım ruhunun sahaya yansımasıyla bu sonuca ulaştınız.

Elbette ki bu başarının arkasında kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve kıymetli ailelerinizin de önemli bir payı var.

Bu vesileyle, takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden kıymetli Başkanımıza, antrenörlerinize ve değerli ailelerinize özellikle teşekkür ediyorum.

Unutmayın ki başarı; bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Bu anlayışla sizlerden yeni başarılar, yeni şampiyonluklar bekliyoruz. 1’nci Lig ve ardından Süper Lig’de de bu başarıyı tekrarlayacağınıza ve daha büyük başarılara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere güvenimiz tamdır.

Hakkârigücü Kadın Futbol Takımımızdan sonra sizlerin de Süper Lig’e yükselmesi ile güzel Hakkâri’miz, sporda ve özellikle kadın futbolunda Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline gelecektir.

Bu düşüncelerle bundan sonraki hayatınızda ve sportif faaliyetlerinizde başarılarınızın artarak devamını diliyorum.

Sizleri bir kez daha yürekten kutluyor, şahsınızda Hakkârili ve Yüksekovalı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Her birinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla…”

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