İDMA İstanbul kapılarını açtı

İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açan 10. İDMA İstanbul, 500 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yerli üreticilerimize lokomotif olmaya devam ederken aynı zamanda fuar ile eşzamanlı olarak düzenlenen 5. Uluslararası TABADER Tahıl Zirvesi ve Kongresi’ne de ev sahipliği yaparak dünya tahıl, yem ve bakliyat endüstrisinin tüm temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün en büyük buluşmalarına imza atan İDMA, Rusya ve Endonezya duraklarından sonra anavatanına geri döndü. Yerli un, tahıl, yem, bakliyat üretim ekipmanları ve değirmen makineleri üreticileri, 500 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yeni ürün ve teknolojilerini 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 10’uncu İDMA İstanbul’da beğeniye sundu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, ve İDMA Fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan’ın açılış konuşmalarıyla kapılarını ziyaretçilerine açan İDMA İstanbul sektörün dünyadaki en büyük markalarını tek çatı altında buluşturdu. Mısır, Fas, Rusya, Ukrayna, Bolivya, Endonezya ve Sırbistan’ın sektör temsilcilerinin de yer aldığı 10. İDMA İstanbul; 5. Uluslararası TABADER Zirvesi, sertifikalı değirmencilik ödülleri ve BBM Mutfak gibi çeşitli eğitim, seminer ve renkli etkinliklere sahne oldu.

10. İDMA İstanbul’un açılış töreninde konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal; “Değerli sektör dernekleri başkanlarımın söylediği gibi Türkiye tarım sektöründe önemli başarılara imza atıyor. Un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında dünya ikincisi, yem ihracatında Avrupa birincisi sektörlerimizle ülkemizin tarım gelirleri önemli bir yükseliş ivmesi gösterdi. Tarım üreticilerimizin sigortası olan bu sektörlerimize ek olarak makine üretim sektörümüzün de başarılarından memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle tahıl, yem, bakliyat sektörünün tüm temsilcilerini tek çatı altında bir araya getiren 10. İDMA İstanbul’a emeği geçen herkese teşekkür ederim” sözleriyle İDMA’nın sektöre katkısından övgüyle bahsetti.