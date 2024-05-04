Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi  EİB’nin 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatı 6 milyar 18 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 230 milyon dolara ilerledi

EKONOMİ 04.05.2024, 13:00
Ege İhracatçı Birlikleri’nden Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatı 6 milyar 18 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 230 milyon dolara ilerledi.İZMİR (İGFA) - 171 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 18 artışla 139 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Maden İhracatçıları Birliği, Nisan ayında yüzde 21 artışla 99 milyon ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 94 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında en fazla artış gösteren sektör olarak ihracatını yüzde 25 artışla 85 milyon dolara taşıdı.  

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Nisan ayını 81 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı Nisan ayında ihracatını     yüzde 10’luk artışla 70 milyon dolara taşıdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Nisan ayında yüzde 2’lik ihracat artış hızıyla 66 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 16 artışla 65 milyon dolara, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını 39 milyon dolara taşıdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında 30 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını 15 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

YABANCI ALICILAR TÜRKİYE’DEN STABİL BİR EKONOMİ BEKLİYOR 

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı 710 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarım sektörlerimizin ihracatı yüzde 4’lük artışla 550 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörlerimiz bu ivmesini koruğu takdirde son 1 yıllık dönemde yüzde 4 artışla 7 milyar 414 milyon dolara ulaşan ihracatı 2024 yılı sonunda 8 milyar doları aşacak. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimizin 6 tanesi performansını aşarken, 6 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Türkiye’nin rekabetçi olabilmesi için 2024 yılında yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Kurlarda enflasyonla uyumlu değişimin sürmesini bekliyoruz. Şu anki döviz kuru ihracat artışını yavaşlatıyor. Yabancı alıcılar Türkiye’den stabil bir ekonomi bekliyor.” dedi.

EİB NİSAN AYINDA 182 FARKLI İHRAÇ PAZARINA ULAŞTI

Başkan Eskinazi, EİB’nin 2024’ün Nisan ayında 182 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 86 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyleyerek, “Geleneksel ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2024’ün Nisan ayında 592 milyon dolarlık hacme ulaştı. EİB’nin toplam ihracatında Avrupa kıtasının payı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya’ya 124 milyon dolar, ABD’ye yüzde 104 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 14 artışla 77 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 4 artışla 72 milyon dolar, İspanya’ya 71 milyon dolar ihracatımız var.” diye konuştu.

EGE BÖLGESİ’NİN İHRACATI 2 MİLYAR 323 MİLYON DOLAR

Ege Bölgesi, 2024 yılının Nisan ayında ihracatını 2 milyar 323 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 437 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 256 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi. 2024 yılı Nisan ayında Manisa, 417 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 305 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti. Muğla ihracatını 86 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Balıkesir ise 83 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi illerinden Aydın 69 milyon dolarlık, Kütahya 31 milyon dolarlık ihracat yaparken, Uşak Nisan ayında 23 milyon dolar, Afyonkarahisar 22 milyon dolar ihracata imza attı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14