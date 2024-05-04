Başkan Aydoğmuş: "Yozgat spor alanında daha da ileriye gidecek"

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret ederek, müdürlüğe tekrar atanan Doç.Dr. Suzan Tek Ayaz ve beraberindeki akademisyenlere başarılar diledi.YOZGAT (İGFA) - Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret etti. Doç. Dr. Suzan Tek Ayaz'ın Doçent ünvanını kazanmasını ve tekrar Akdağmadeni Sağlık Bilimleri Fakültesi Müdürlüğü'ne atanmasını kutlayan Başkan Aydoğmuş, Suzan Tek Ayaz'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkanı olduğu Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Aydoğmuş, spora verdiği önemden bahsederek yapılan çalışmalar neticesinde Yozgat'ın spor alanında daha ilerleyeceğini kaydetti. Misafirperverliklerinden dolayı Ayaz ve beraberindeki akademisyenlere teşekkür eden Aydoğmuş, Yozgat'ı spor, sanat, bilim ve kültür alanında geliştirmek için koordineli bir şekilde hareket edileceğinin de müjdesini verdi.