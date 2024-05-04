Edirne'de son bir haftada aranan 148  kişi yakalandı

Edirne, 1 Mayıs 2024 - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla son bir hafta içerisinde yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 148 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli makamlara teslim edilerek haklarında yasal işlemler başlatıldı.